Im Test: Parted Magic

Die Linux-Distribution Parted Magic bündelt eine Vielzahl bewährter Werkzeuge für die Verwaltung von Datenträgern in einem startfähigen Livesystem. Administratoren erhalten damit ein flexibles Werkzeug, um Speichermedien unabhängig vom installierten Betriebssystem zu partitionieren, zu klonen, Daten zu retten – und vor allem sicher zu löschen.

Die auf Slackware basierende Distribution startet ohne Installation von USB, optischen Medien oder per PXE und bringt neben Klassikern wie GParted, Clonezilla oder TestDisk auch eigene Werkzeuge mit. Damit deckt Parted Magic typische Aufgaben im Lebenszyklus von Datenträgern ab, von der Inbetriebnahme bis zur Ausmusterung.

In der Praxis erweist sich vor allem die flexible Bereitstellung als Vorteil. Das System startet schnell per USB-Stick und unterstützt zudem den Netzwerkboot per PXE, etwa für den Einsatz in größeren Umgebungen. Zusatzmodule können bei Bedarf nachgeladen werden, sodass sich der Funktionsumfang an spezifische Anforderungen anpassen lässt. Im Test funktionierte der Start sowohl auf aktuellen UEFI-Systemen als auch auf älterer Hardware zuverlässig. Damit deckt Parted Magic typische Aufgaben im Lebenszyklus von Datenträgern ab, von der Inbetriebnahme bis zur Ausmusterung.

Sicher löschen je nach Medium

Seine besondere Stärke spielt Parted Magic beim Entfernen sensibler Daten aus. Über das zentrale „Erase Disk“-Frontend lassen sich je nach Laufwerk passende Verfahren auswählen: ATA Secure Erase für SATA-Geräte, spezialisierte NVMe-Kommandos für moderne SSDs oder PSID-Reset für selbstverschlüsselnde Datenträger. Diese Methoden greifen direkt auf Controllerfunktionen zu und löschen Daten inklusive Reservebereiche zuverlässig.

Für klassische Festplatten oder zusätzliche Absicherung stehen ergänzend softwarebasierte Verfahren bereit, die Datenträger blockweise überschreiben. In der Praxis erleichtert die grafische Oberfläche die Auswahl der passenden Methode deutlich und reduziert Fehlbedienungen durch mehrstufige Sicherheitsabfragen.

Fazit

Parted Magic ist ein vielseitiger Werkzeugkasten für Administratoren, der insbesondere beim sicheren Löschen von Datenträgern seine Stärken ausspielt. Die Kombination aus hardwarenahen Löschmethoden und ergänzenden Softwareverfahren ermöglicht es, unterschiedliche Medientypen zuverlässig und regelkonform zu bereinigen. Wer Datenträger rechtssicher außer Betrieb nehmen oder wiederverwenden möchte, findet hier ein praxistaugliches Gesamtpaket. (dr/ln)

Über den Autor: Dr. Christian Knermann veröffentlichte bisher zahlreiche Artikel im Bereich der Informationstechnologie für verschiedene Fachmagazine – darunter seit 20 Jahren für den IT-Administrator. Außerdem wirkt er an Buchprojekten mit und trägt auf nationalen und internationalen Konferenzen vor.