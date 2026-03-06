Sensible Firmendaten aufspüren

Selbst eine sorgfältig aufgebaute Sicherheitsarchitektur hält Datenlecks nicht immer zuverlässig zurück – Mitarbeiter-PCs, BYOD-Geräte, Cloudinstanzen oder der Quellcode produktiver Applikationen öffnen Schlupflöcher, die sich von innen kaum erkennen lassen. Das OSINT-Tool "theHarvester" ermöglicht genau diesen Blick von außen.

Screenshot des textbasierten Tools theHarvester mit Anweisungen zu dessen Benutzung.

Das kostenfreie Werkzeug theHarvester kombiniert klassische Suchmaschinen wie Google und Bing mit spezialisierten Quellen wie DNSDumpster, Dogpile und der Exalead Metadaten-Engine. So lassen sich exponierte Informationen aufspüren, bevor Angreifer sie finden. Wer zusätzlich Shodan einbindet, ermittelt gleich offene Ports auf entdeckten Hosts. theHarvester funktioniert übrigens nicht nur im externen Netz – auch für interne Aufklärungsscans ist es einsetzbar.

In der Praxis läuft theHarvester am besten als Teil eines regelmäßigen Reconnaissance-Zyklus. Mit dem Parameter "-d" geben Sie die Zieldomain an, "-b" legt die zu durchsuchenden Datenquellen fest – etwa "google", "bing" oder "all" für einen Komplettdurchlauf. Die Ergebnisse lassen sich mit "-f" direkt als HTML- oder XML-Report speichern und in bestehende SIEM-Workflows einbinden. Besonders aufschlussreich ist die Kombination aus gefundenen E-Mail-Adressen und Hostnamen: Sie zeigt, welche interne Struktur nach außen sichtbar ist und wo Angreifer für Phishing-Kampagnen oder gezielte Brute-Force-Versuche ansetzen könnten.

