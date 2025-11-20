Thunderbird 145 mit Exchange-Unterstützung

Mit Version 145 unterstützt Thunderbird erstmals die direkte Anbindung an Microsoft Exchange über das Exchange-Web-Services (EWS)-Protokoll – ganz ohne zusätzliche Add-ons. Für viele Admins dürfte dies den Einsatz des Clients in Exchange-Umgebungen deutlich vereinfachen, insbesondere als Alternative zu Outlook.

Bisher mussten Thunderbird-Nutzer in Exchange-Setups auf IMAP/POP oder externe Erweiterungen ausweichen. Mit der nativen Integration von Exchange Web Services (EWS) stehen nun vollständige Ordnerlisten, server- und clientseitige Ordnerverwaltung, Synchronisation sowie ein konsistenter Umgang mit Anhängen bereit. Die Anmeldung erfolgt per Microsoft OAuth2, sodass Konten aus Microsoft 365/Office 365 automatisch erkannt und konfiguriert werden.

Aktuell beschränkt sich der Funktionsumfang auf E-Mail; Kalender- und Adressbuch-Synchronisierung sind in aktiver Entwicklung. Auch bei On-Premises-Installationen gibt es Einschränkungen: Während Basic Authentication unterstützt wird, fehlen NTLM und OAuth2 noch. Für Microsoft 365-Domains mit individuellen OAuth-Konfigurationen gilt dasselbe.

Langfristig plant das Thunderbird-Team die Unterstützung der Microsoft Graph API, da Microsoft EWS perspektivisch zugunsten von Graph auslaufen lässt. Für bestehende Umgebungen ist die EWS-Integration jedoch ein wichtiger Zwischenschritt. Wer Thunderbird als Exchange-Client testen möchte, kann ab Version 145 direkt ein neues Exchange-Konto anlegen – der Rest erfolgt automatisch.