Thunderbird 145 mit Exchange-Unterstützung

Vor 3 Stunden
Zuletzt aktualisiert Vor 3 Stunden
Thunderbird 145 mit Exchange-Unterstützung

20.11.2025 - 08:57
Mit Version 145 unterstützt Thunderbird erstmals die direkte Anbindung an Microsoft Exchange über das Exchange-Web-Services (EWS)-Protokoll – ganz ohne zusätzliche Add-ons. Für viele Admins dürfte dies den Einsatz des Clients in Exchange-Umgebungen deutlich vereinfachen, insbesondere als Alternative zu Outlook.

Ein aufgeklappter steht auf einem Tisch, über dem Laptop schweben weiße, durchsichtige Briefumschläge und eine Hand tippt auf der Tastatur.

Bisher mussten Thunderbird-Nutzer in Exchange-Setups auf IMAP/POP oder externe Erweiterungen ausweichen. Mit der nativen Integration von Exchange Web Services (EWS) stehen nun vollständige Ordnerlisten, server- und clientseitige Ordnerverwaltung, Synchronisation sowie ein konsistenter Umgang mit Anhängen bereit. Die Anmeldung erfolgt per Microsoft OAuth2, sodass Konten aus Microsoft 365/Office 365 automatisch erkannt und konfiguriert werden.

Aktuell beschränkt sich der Funktionsumfang auf E-Mail; Kalender- und Adressbuch-Synchronisierung sind in aktiver Entwicklung. Auch bei On-Premises-Installationen gibt es Einschränkungen: Während Basic Authentication unterstützt wird, fehlen NTLM und OAuth2 noch. Für Microsoft 365-Domains mit individuellen OAuth-Konfigurationen gilt dasselbe.

Langfristig plant das Thunderbird-Team die Unterstützung der Microsoft Graph API, da Microsoft EWS perspektivisch zugunsten von Graph auslaufen lässt. Für bestehende Umgebungen ist die EWS-Integration jedoch ein wichtiger Zwischenschritt. Wer Thunderbird als Exchange-Client testen möchte, kann ab Version 145 direkt ein neues Exchange-Konto anlegen – der Rest erfolgt automatisch.

