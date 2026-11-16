Das Active Directory schweigt oft lange, bevor es Probleme offenbart. Mit dcdiag horchen Administratoren rechtzeitig hinein und spüren DNS-Fehler und Replikationsstörungen auf, bevor Anwender sie bemerken.

Meist läuft das Active Directory jahrelang wie ein gut geöltes Uhrwerk. Irgendwann hakt es dann doch: Die Namensauflösung stockt, oder Gruppenrichtlinien greifen nur auf einzelnen Rechnern. Auslöser sind häufig Neuinstallationen, Upgrades, Netzwerkstörungen oder ein Stromausfall. Solche Fehler schwelen oft lange im Verborgenen. Eine regelmäßige Kontrolle bringt sie früh ans Licht.

Erste Diagnose: Fehler und DNS

Das passende Werkzeug heißt dcdiag. Das Kommandozeilenprogramm läuft auf Windows Server 2025, 2022 und 2019 und funktioniert in der PowerShell ebenso wie in der klassischen Eingabeaufforderung. Auf jedem Domänencontroller ist es bereits an Bord. Unter Windows 11 rüsten Sie es über die RSAT-Komponente "Active Directory Domain Services and Lightweight Directory Services Tools" nach. Starten Sie die Konsole mit erhöhten Rechten und einem Konto mit Administratorrechten in der Domäne.

Den ersten Rundgang absolvieren Sie mit dcdiag /q. Der Schalter blendet alle bestandenen Tests aus und zeigt ausschließlich Fehler. So erkennen Sie auf einen Blick, wo es klemmt. Anschließend nehmen Sie die Namensauflösung ins Visier: dcdiag /test:DNS prüft unter anderem Delegierungen, Weiterleitungen, dynamische Updates und die Registrierung der DNS-Einträge des Domänencontrollers.

Die Auflösung externer Namen bleibt dabei außen vor, sie erfordert den Zusatz "/DnsResolveExtName". Am Ende fasst dcdiag die Ergebnisse in einer Übersichtstabelle zusammen. Meldet diese Fehler oder Warnungen, liefert ein erneuter Durchlauf mit "/v" die Details.

Replikation prüfen

Greifen Gruppenrichtlinien nur sporadisch, steckt oft eine hängende Replikation dahinter. Der Test "/test:Replications" deckt solche Synchronisationslücken zwischen den Domänencontrollern auf und schlägt unter anderem Alarm, wenn die letzte erfolgreiche Replikation mehr als zwölf Stunden zurückliegt. Einen kompakten Überblick über alle Replikationspartner liefert zusätzlich das Schwesterwerkzeug repadmin mit "repadmin /replsummary".

Bei konkretem Verdacht helfen gezielte Einzeltests weiter: "/test:SysVolCheck" prüft, ob SYSVOL betriebsbereit ist, “/test:NetLogons” kontrolliert den Zugriff auf die Freigaben SYSVOL und NETLOGON, und "/test:KnowsOfRoleHolders" zeigt, welche Inhaber der Betriebsmasterrollen ein Domänencontroller kennt.

Checks automatisieren

Den Blickwinkel steuern weitere Schalter. Mit "/s:Servername" prüfen Sie einen entfernten Domänencontroller, "/a" nimmt alle DCs am Standort unter die Lupe und "/e" die gesamte Gesamtstruktur. "/c" startet einen umfassenden Durchlauf mit nahezu allen verfügbaren Tests. Damit der Gesundheitscheck nicht im Tagesgeschäft untergeht, richten Sie ihn als geplante Aufgabe unter einem Konto mit Administratorrechten in der Domäne ein, etwa mit dcdiag /q /e /f:C:\Logs\dcdiag.txt.

Der Schalter "/f" leitet die Ausgabe in eine Logdatei um. Wer Ergebnisse über längere Zeit vergleichen möchte, versieht den Dateinamen per Skript mit dem Datum. Nicht jede rote Zeile bedeutet allerdings Alarm: Der Test "SystemLog" schlägt bereits an, sobald das Systemprotokoll der letzten Stunde Fehler enthält, auch harmlose.