Störende Elemente in Bildern online entfernen

Nicht jede Bildanpassung rechtfertigt den Einsatz komplexer Grafiksoftware oder tiefgehende Photoshop-Kenntnisse. Für gelegentliche Retuschearbeiten – etwa für Präsentationen, Dokumentationen oder Reports – kann der kostenfreie Webdienst Cleanup.pictures eine pragmatische Alternative sein.

Die Plattform Cleanup.pictures nutzt sogenanntes Inpainting, bei dem störende Bildbereiche intelligent entfernt und durch passende Hintergrundinformationen ersetzt werden. Laut Anbieter kommen dabei KI-gestützte Verfahren zum Einsatz, die insbesondere bei unregelmäßigen Hintergründen deutlich bessere Ergebnisse liefern sollen als klassische Klon- oder Reparaturwerkzeuge.

Die Bedienung ist bewusst einfach gehalten: Nach dem Upload einer Bilddatei – die Größe ist dabei nicht limitiert – markieren Anwender die unerwünschten Elemente direkt im Browser. Entfernt werden können unter anderem Objekte, Texte, Logos, Wasserzeichen, Zeitstempel oder auch Personen im Hintergrund.

Die Verarbeitung erfolgt serverseitig, ohne dass zusätzliche Software installiert werden muss. Das bereinigte Bild lässt sich anschließend in einer Auflösung von bis zu 720 Pixeln herunterladen. Für viele typische Einsatzzwecke im IT-Umfeld, etwa zur Illustration von Konzepten, zur Aufbereitung von Schulungsunterlagen oder zur anonymisierten Darstellung von Screenshots, ist diese Qualität in der Praxis meist ausreichend.