Energiefresser aufspüren mit powercfg

Windows liefert ein eingebautes Diagnosewerkzeug für den Energiehaushalt mit – die meisten Admins haben es noch nie geöffnet. Dabei deckt es veraltete Treiber und fehlerhafte Stromsparmechanismen mit wenigen Handgriffen auf.

powercfg ist ein Kommandozeilen-Tool, das in der CMD ebenso funktioniert wie in der PowerShell. Für einen vollständigen Energie-Report reicht dieser Befehl in einer administrativen Eingabeaufforderung:

powercfg /energy /output "$env:USERPROFILE\Desktop\energy-report.html"

Windows überwacht das System daraufhin 60 Sekunden lang und schreibt das Ergebnis als HTML-Datei auf den Desktop.

Die Datei öffnet sich im Browser und zeigt Auffälligkeiten rot hinterlegt: fehlerhafte USB-Suspend-Einstellungen, blockierte Schlafzustände oder Treiber, die eine effiziente Energieverwaltung sabotieren. Jede dieser Markierungen ist ein konkreter Ansatzpunkt für weitere Diagnose – und häufig genug ein Hinweis auf ein fälliges Treiber-Update.

Auf Laptops und anderen Mobilgeräten lohnt zusätzlich ein Blick auf den Akkustatus:

powercfg /batteryreport /output "$env:USERPROFILE\Desktop\battery-report.html"

erzeugt einen detaillierten Bericht über Ladezyklen, Kapazitätsverlust und Nutzungsmuster – nützlich, um den Verschleiß eines Akkus frühzeitig zu erkennen.

Wer beide Reports nicht jedes Mal manuell anstoßen möchte, richtet im Aufgabenplaner einen wöchentlichen Scheduled Task ein. Den Ausgabepfad legen Admins dabei am besten auf einen freigegebenen Netzwerkordner, damit das gesamte Team Zugriff auf aktuelle Energiedaten hat. Wer noch einen Schritt weitergeht, parst die HTML-Ausgabe per PowerShell-Skript und löst bei kritischen Befunden automatisch eine E-Mail-Benachrichtigung aus – hier kommt dann die eigentliche Stärke der PowerShell zum Tragen.