Große Datensätze bequem in Excel exportieren

Wer täglich Hunderte von Active-Directory-Objekten, Event-Logs oder Microsoft-365-Inhalten jongliert, kennt das Problem: Der Weg vom Rohdatenberg zum sauberen Report kostet Zeit. Das PowerShell-Cmdlet "Export-CSV" macht diesen Weg erheblich kürzer.

Der Kniff liegt in der richtigen Vorbereitung. Ohne gezielten Filter exportiert "Export-CSV" schlicht alle Attribute eines Objekts – das erzeugt unnötigen Ballast. Wer vorher mit "Select-Object" die gewünschten Felder auswählt, erhält eine schlanke, direkt verwertbare CSV-Datei. Wichtig: "Format-Table" hat in dieser Pipeline nichts verloren, denn es wandelt Objekte in reine Textausgaben um, die "Export-CSV" nicht mehr sauber verarbeiten kann. Ein typischer Aufruf sieht so aus:

Get-Process | Select-Object -Property ID, ProcessName | Export-Csv C:\CSV\processes.csv

Ein häufiges Stolpersteinchen beim Öffnen der fertigen Datei in Excel: Sonderzeichen und Umlaute erscheinen als Zeichensalat, weil Excel standardmäßig kein UTF-8 ohne Byte-Order-Mark erwartet. Mit dem Parameter "-Encoding UTF8BOM" schreibt "Export-CSV" die nötige BOM-Kennung an den Dateianfang, und Excel interpretiert die Zeichen korrekt. Wer außerdem mehrere Exporte in eine bestehende Datei zusammenführen möchte, hängt neue Datensätze mit dem Schalter "-Append" an, ohne die vorhandene Tabelle zu überschreiben. So wächst ein Report bei Bedarf Schicht für Schicht.