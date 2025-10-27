Kommandoverlauf unter Linux anpassen

Unter Linux landen häufig verwendete Befehle im sogenannten History-Buffer, um sie bei Bedarf schnell wieder aufzurufen. Standardmäßig ist dieser Speicher auf 500 Einträge begrenzt – je nach Arbeitsweise kann es sich jedoch lohnen, diesen Wert anzupassen. Wir zeigen, wie das geht.

Überprüfen Sie zunächst die aktuelle Größe mit dem Befehl:

echo $HISTSIZE

Soll der Verlauf vergrößert oder verkleinert werden, bearbeiten Sie anschließend Ihre Datei "~/.bashrc" – etwa mit dem Editor nano. Fügen Sie dort eine Zeile wie

export HISTSIZE=1000

ein, um beispielsweise 1000 Befehle zu speichern.

Der Wert kann theoretisch auch auf unendlich gesetzt werden, indem Sie eine negative Zahl angeben – die Begrenzung erfolgt dann nur durch den verfügbaren Speicher. Wer hingegen gar keinen Verlauf nutzen möchte, kann den Wert einfach auf 0 setzen.