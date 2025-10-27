Kommandoverlauf unter Linux anpassen

Kommandoverlauf unter Linux anpassen

27.10.2025 - 07:00
Veröffentlicht in:

Unter Linux landen häufig verwendete Befehle im sogenannten History-Buffer, um sie bei Bedarf schnell wieder aufzurufen. Standardmäßig ist dieser Speicher auf 500 Einträge begrenzt – je nach Arbeitsweise kann es sich jedoch lohnen, diesen Wert anzupassen. Wir zeigen, wie das geht.

Ein aufgeklappter Laptop mit Programmiercode auf dem Bildschirm steht auf einem Tisch. Daneben steht eine Kaffeetasse und liegt ein Schlüsselbund. Am Bildschirm klebt oben rechts ein Post-it.

Überprüfen Sie zunächst die aktuelle Größe mit dem Befehl:

echo $HISTSIZE

Soll der Verlauf vergrößert oder verkleinert werden, bearbeiten Sie anschließend Ihre Datei "~/.bashrc" – etwa mit dem Editor nano. Fügen Sie dort eine Zeile wie

export HISTSIZE=1000

ein, um beispielsweise 1000 Befehle zu speichern.

Der Wert kann theoretisch auch auf unendlich gesetzt werden, indem Sie eine negative Zahl angeben – die Begrenzung erfolgt dann nur durch den verfügbaren Speicher. Wer hingegen gar keinen Verlauf nutzen möchte, kann den Wert einfach auf 0 setzen.

