Logfiles effizienter auswerten

Unter Linux greifen viele Administratoren zum vertrauten cat-Kommando, um Logdateien zu analysieren. Doch gerade bei umfangreichen Logs kann das schnell unübersichtlich werden. Deutlich effizienter ist es, sich nur die jüngsten Einträge anzeigen zu lassen – insbesondere beim Debugging laufender Prozesse. Hier kommt tail ins Spiel.

Mit tail -n 100 example.log lassen sich gezielt die letzten 100 Zeilen einer Logdatei einblenden. Für Live-Analysen ist tail -f -n 100 example.log ideal: Es zeigt zunächst die jüngsten Einträge und danach alle neu hinzukommenden Zeilen in Echtzeit. Wer mehrere Dateien gleichzeitig im Blick behalten möchte, nutzt tail -v example.log example2.log und erhält übersichtlich getrennte Ausgaben.

Für gezieltere Analysen lässt sich tail auch mit anderen Werkzeugen kombinieren: Mit tail -f example.log | grep ERROR werden in Echtzeit nur relevante Einträge gefiltert angezeigt. Alternativ bietet less +F example.log eine komfortable, umschaltbare Live-Ansicht großer Logs. In systemd-basierten Umgebungen lohnt zudem ein Blick auf journalctl, etwa mit journalctl -u servicename --since "10 min ago" für eine zeitbasierte Auswertung aktueller Ereignisse.