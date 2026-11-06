Der 20-Prozent-Mythos: QoS in Windows 11 richtig einstellen

Seit Windows XP hält sich hartnäckig das Gerücht, Windows zweige 20 Prozent der Bandbreite für QoS ab. Wir zeigen, was hinter der Einstellung wirklich steckt und wie Admins den QoS-Paketplaner bei Bedarf gezielt abschalten.

Der QoS-Paketplaner bevorzugt den Datenverkehr von Anwendungen, die über die QoS-Schnittstelle ausdrücklich Vorrang anfordern. Die oft empfohlene Richtlinie “Reservierbare Bandbreite einschränken” legt lediglich fest, wie viel Bandbreite solche Programme höchstens für sich beanspruchen dürfen.

QoS-Verzicht kaum sinnvoll

Ohne Anpassung liegt dieser Wert bei 20 Prozent. Die Reservierung gleicht dabei einer Busspur, auf der auch Autos fahren dürfen, solange kein Bus kommt: Nutzt keine Anwendung ihr Kontingent, steht die volle Leitung allen anderen Programmen offen. Wer den Wert auf 0 Prozent setzt, holt im Normalbetrieb also keine zusätzliche Bandbreite heraus, und auch Downloads oder Updates laufen danach nicht schneller.

Gruppenrichtlinie und Registry schreiben dabei denselben Wert und sind keine echten Alternativen. Im Gruppenrichtlinien-Editor führt der Weg zu “Computerkonfiguration \ Administrative Vorlagen \ Netzwerk \ QoS-Paketplaner”. Dort aktivieren Admins “Reservierbare Bandbreite einschränken” und tragen 0 Prozent ein. Ohne Editor legen sie den Schlüssel "HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Policies \ Microsoft \ Windows \ Psched" an, erstellen darin den DWORD-Wert (32 Bit) “NonBestEffortLimit” mit dem Wert 0 und starten den Rechner neu.

Paketplaner entfernen

Sinnvoll ist das allenfalls auf Systemen, auf denen QoS-fähige Anwendungen ihr Kontingent spürbar zulasten anderer Dienste ausreizen. In der Domäne gehört die Einstellung ins GPO und nicht in die lokale Registry einzelner Rechner. Wer QoS tatsächlich abschalten will, entfernt den Paketplaner aus der Netzwerkkarte. Dazu genügt es, in den Adaptereigenschaften das Häkchen bei “QoS-Paketplaner” zu entfernen, oder per PowerShell der Befehl Disable-NetAdapterBinding -Name “Ethernet” -ComponentID ms_pacer.

Im Unternehmensnetz ist dabei Vorsicht geboten: Richtlinienbasiertes QoS, mit dem Admins etwa Teams- oder VoIP-Verkehr per DSCP markieren, benötigt den Paketplaner. Fehlt er, verlieren Sprach- und Videopakete ihre Vorfahrt und stehen im selben Stau wie der restliche Verkehr. Ruckelnde Meetings sind dann der Preis für einen Tuning-Tipp, der keine Bandbreite bringt.