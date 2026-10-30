Vergessenes MySQL-Root-Passwort neu setzen

Wer das Root-Passwort seines MySQL-Servers verlegt hat, steht vor verschlossener Tür, obwohl er den Schlüsselbund des Servers in der Hand hält. Mit einem kurzen Umweg über den Wartungsmodus verschaffen Sie sich wieder Zutritt und vergeben ein neues Passwort.

Bevor Sie zum Brecheisen greifen, lohnt ein schneller Test. Unter Ubuntu und Debian authentifiziert sich der MySQL-Root-Benutzer häufig gar nicht per Passwort, sondern über das Plug-in "auth_socket" beziehungsweise "unix_socket" bei MariaDB. Ein simples "sudo mysql" öffnet dann ohne Passwortabfrage die Konsole. Diese Eigenheit erklärt übrigens auch, warum die Root-Anmeldung in phpMyAdmin oft scheitert: Für die Weboberfläche legen Sie besser einen eigenen Benutzer mit administrativen Rechten an, statt Root zu verbiegen.

Dienste stoppen

Klappt der Socket-Zugang nicht, stoppen Sie zunächst den laufenden Dienst mit sudo systemctl stop mysql. Unter Red Hat und seinen Ablegern heißt er "mysqld", bei MariaDB meist "mariadb". Anschließend starten Sie den Server im Wartungsmodus mit sudo -u mysql mysqld --skip-grant-tables --skip-networking &.

Der erste Schalter hebelt die Rechteprüfung aus, der zweite kappt alle Netzwerkverbindungen, damit niemand die offene Hintertür von außen nutzt. Meldet MySQL unter Debian oder Ubuntu ein fehlendes Socket-Verzeichnis, legen Sie es vorher mit sudo mkdir -p /var/run/mysqld an und übergeben es per sudo chown mysql:mysql /var/run/mysqld an den Dienstbenutzer.

Passwort setzen

Nun melden Sie sich mit mysql -u root ohne Passwort an und laden zuerst mit "FLUSH PRIVILEGES;" die Rechtetabellen neu. Dieser Schritt ist kein Beiwerk: Ohne ihn verweigert MySQL im Wartungsmodus jede Passwortänderung. Ab MySQL 5.7.6 und MariaDB 10.2 setzen Sie das neue Passwort mit ALTER USER ‘root’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘NeuesPasswort’;

Ältere Versionen erwarten stattdessen SET PASSWORD FOR ‘root’@’localhost’ = PASSWORD(‘NeuesPasswort’);. In MySQL 8 existiert die Funktion "PASSWORD()" nicht mehr, dort führt also nur "ALTER USER" zum Ziel.

Zum Abschluss verlassen Sie die Konsole mit exit und fahren den Wartungsserver mit mysqladmin -u root -p shutdown herunter, wobei bereits das neue Passwort greift. Danach startet sudo systemctl start mysql den Dienst wieder im regulären Betrieb mit aktiver Rechteprüfung. Halten Sie das Zeitfenster im Wartungsmodus so kurz wie möglich, denn solange er läuft, steht jedem lokalen Benutzer die Datenbank sperrangelweit offen.