Linux-Updates beschleunigen

Gerade wer regelmäßig Softwarepakete aktualisiert, kennt das Problem: Die Downloads unter Ubuntu können sich manchmal ganz schön ziehen. Denn nicht immer ist der automatisch gewählte Spiegelserver die schnellste Wahl. Mit wenigen Handgriffen lässt sich jedoch ein flotterer Server auswählen – und damit die Updategeschwindigkeit meist spürbar verbessern.

Dazu öffnen Sie zunächst die Aktualisierungsverwaltung über das "A"-Symbol oder, falls nicht vorhanden, über das Raster-Icon in der linken Seitenleiste. Anschließend klicken Sie auf "Einstellungen & Livepatch" und wechseln in den Tab "Ubuntu-Anwendungen". Dort finden Sie im Pulldown-Menü neben der Option "Herunterladen von" den Eintrag "Andere". Im folgenden Dialog lässt sich ein Server aus der Liste manuell festlegen oder per Knopfdruck über "Besten Server auswählen" automatisch der schnellste Spiegel bestimmen. Nach der Eingabe des Benutzerpassworts übernimmt Ubuntu die Auswahl – und künftige Updates laufen in der Regel deutlich flotter ab.