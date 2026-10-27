AuditTAP: Konformität der eigenen IT prüfen

Teure Firewalls und moderner Endpoint-Schutz helfen wenig, wenn dahinter lasche Konfigurationen schlummern. Das kostenlose Open-Source-Werkzeug AuditTAP misst Windows, Linux und gängige Anwendungen an anerkannten Härtungsrichtlinien und zeigt schwarz auf weiß, wo Sie nachbessern müssen.

Hinter dem Audit Test Automation Package, kurz AuditTAP, steht der deutsche Härtungsspezialist FB Pro. Das Paket besteht aus zwei PowerShell-Modulen mit klarer Arbeitsteilung: ATAPAuditor klopft die Einstellungen eines Systems Punkt für Punkt ab, ATAPHtmlReport gießt die Ergebnisse anschließend in einen übersichtlichen HTML-Bericht.

Als Messlatte dienen etablierte Regelwerke wie die CIS Benchmarks, die DISA STIGs des US-Verteidigungsministeriums, die Microsoft Security Baselines, die SiSyPHuS-Empfehlungen des BSI sowie Vorgaben der australischen Cybersicherheitsbehörde ACSC. Der Bericht weist für jede relevante Einstellung den Konformitätsstatus aus. Auf Wunsch ergänzt ein Risiko-Score die Auswertung und lenkt den Blick auf die Baustellen, die zuerst Aufmerksamkeit verdienen.

Viele Betriebssysteme abgedeckt

Die Abdeckung fällt beachtlich breit aus. Auf Microsoft-Seite reicht die Spanne von Windows 7 über Windows 10 und 11 bis zu Windows Server 2012 R2, 2016, 2019, 2022 und 2025. Eigene Profile für Stand-alone-Rechner und eine DSGVO-orientierte Prüfung für Windows 10 runden das Angebot ab. Im Linux-Lager prüft AuditTAP Debian, Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux 9, Rocky Linux 9, SUSE Linux Enterprise 15 und Fedora.

Hinzu kommen Anwendungen, die in kaum einem Unternehmen fehlen: Chrome, Firefox, Edge, der Internet Explorer 11, IIS 10, SQL Server 2016 sowie Microsoft Office in den Versionen 2016, 2019, 2021 und 365. Damit nimmt das Tool auch Word, Excel und Co. unter die Lupe.

Nur anschauen, nicht anfassen

Wichtig für Admins: AuditTAP arbeitet rein lesend und rührt am geprüften System nichts an. Für die Abfragen benötigt es allerdings Administratorrechte, unter Windows zudem zwingend PowerShell 5.1. Linux-Systeme brauchen vorab eine PowerShell-Installation. Am schnellsten gelangt das Werkzeug per Install-Module -Name ATAPAuditor aus der PowerShell Gallery auf den Rechner. Alternativ steht auf GitHub ein ZIP-Archiv oder ein Installer bereit, der gleich eine Verknüpfung im Startmenü anlegt.

Danach genügt ein einziger Befehl wie Save-ATAPHtmlReport -ReportName “Microsoft Windows 11" -RiskScore -Path C:\Temp\report.html. Ohne Pfadangabe landet der Bericht im Ordner "Dokumente\ATAPReports". Wer lieber klickt als tippt, startet die mitgelieferte Menüoberfläche "Menu.ps1" und wählt den gewünschten Prüfbericht bequem aus einer Liste.