Base64 entschlüsseln, Hashes berechnen, Hexdumps zerlegen: Für jede dieser Aufgaben ein eigenes Tool zu starten, kostet Zeit und Nerven. Das kostenlose CyberChef vereint mehrere hundert Datenoperationen in einer Weboberfläche, die alles lokal im Browser erledigt.

Wer im Security-Alltag verdächtige Strings untersucht, Logdateien zerpflückt oder kodierte Payloads entwirrt, kennt das Werkzeugchaos. CyberChef räumt damit auf. Die Webanwendung stammt vom britischen Nachrichtendienst GCHQ, der sie selbst als "Cyber Swiss Army Knife" bezeichnet. Ein Analyst hat sie über mehrere Jahre in seiner Innovationszeit entwickelt, heute steht sie unter der Apache-2.0-Lizenz auf GitHub.

Das Prinzip erinnert an eine Küche: Aus der Operationsliste am linken Rand ziehen Sie die gewünschten Zutaten per Drag and Drop in ein Rezept. Der Eingabetext durchläuft die Schritte nacheinander wie ein Fließband, das Ergebnis erscheint sofort im Ausgabefenster.

Das Repertoire reicht von einfachen Kodierungen wie Base64, Hex oder XOR über Verschlüsselung mit AES, DES und Blowfish bis zu Hash- und Prüfsummenberechnung, Kompression, Zeitzonenumrechnung und dem Parsen von IPv6-Adressen oder X.509-Zertifikaten. Weiß CyberChef selbst nicht weiter, versucht die "Magic"-Funktion, die Kodierung automatisch zu erkennen. Breakpoints lassen Sie ein Rezept Schritt für Schritt durchlaufen, gelungene Rezepte speichern Sie für später oder teilen sie per URL mit Kollegen.

Für sensible Daten wichtig: Die gesamte Verarbeitung läuft im Browser auf Ihrem Rechner, Eingaben und Rezepte erreichen nie den Webserver. Wer ganz auf Nummer sicher gehen will, lädt sich eine vollständige Kopie herunter und betreibt CyberChef offline, in einer VM oder in einem abgeschotteten Netz. Alternativ steht ein fertiges Docker-Image bereit.