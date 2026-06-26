Schaltzentrale für alle Fernzugriffe

Wer im Arbeitsalltag zwischen RDP-Sitzungen, SSH-Verbindungen und VPN-Tunneln wechselt, jongliert schnell mit zu vielen Fenstern. Remote Desktop Manager bündelt all das an einem Ort, und für den Einzel-Arbeitsplatz bleibt das Tool sogar kostenlos.

Der Remote Desktop Manager (RDM) des kanadischen Herstellers Devolutions tritt nicht in Konkurrenz zu TeamViewer, AnyDesk oder LogMeIn an, sondern bindet deren bestehende Agenten ein und macht sie über eine gemeinsame Oberfläche zugänglich. Mehr als 50 Protokolle und über 200 Integrationen stehen zur Auswahl: RDP, SSH, VNC, Telnet, ICA/HDX und Apple Remote Desktop gehören ebenso dazu wie Anbindungen an Active Directory, Microsoft Entra ID oder gängige Passwort-Manager wie KeePass und Bitwarden. Auf dem Schreibtisch läuft RDM nativ unter Windows, macOS und Linux, für den Einsatz im Feld stehen zusätzlich Apps für iOS und Android bereit.

Die kostenfreie Solo-Edition, im Hersteller-Sprachgebrauch auch RDM Free genannt, richtet sich an IT-Profis, die ohne geteilten Zugriff auf Verbindungen oder privilegierte Zugangsdaten auskommen, und deckt dabei bereits einen Großteil der Kernfunktionen ab, auch im kommerziellen Einsatz. Eine neue Verbindung legen Sie über einen neuen Eintrag an: Zur Wahl stehen klassische Remote-Sitzungen ebenso wie Virtualisierungskonsolen für Hyper-V oder ein Cloud-Explorer für Plattformen wie AWS. Anschließend tragen Sie Host, Anmeldedaten und die übrigen verbindungsspezifischen Parameter ein, und der Eintrag landet fortan griffbereit in der eigenen Verbindungsliste.

Wer seine Einträge in die Devolutions Cloud spiegelt, hat sie auch unterwegs zur Hand, etwa wenn spontan ein Server-Login fällig wird. Ein Offline-Modus hält dabei eine beschreibbare Kopie der Datenbank bereit, sodass Sitzungen selbst bei wackeliger Internetverbindung erreichbar bleiben. Wer im Team arbeitet und Zugriffsrechte granular verteilen, Audit-Trails führen oder eine Zwei-Faktor-Authentifizierung erzwingen möchte, findet diese Funktionen erst in der kostenpflichtigen Team-Edition, die sich zusätzlich über Devolutions Server oder Devolutions Cloud zentral verwalten lässt. Für automatisierte Zustandsprüfungen bietet RDM zudem eine PowerShell-API als Schnittstelle, auch wenn das Tool selbst kein klassisches RMM-System ersetzt.