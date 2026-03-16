Spotlight-Suche für Windows-Powernutzer

Flow Launcher verwandelt Windows mit einem einzigen Tastenkürzel in eine universelle Kommandozentrale – Programme, Dateien, Lesezeichen und Systembefehle auf einen Schlag. Der kostenlose Launcher bringt das, was Mac-Nutzer an Spotlight schätzen, nach Windows und legt noch eine Schippe drauf.

Flow Launcher erinnert auf den ersten Blick an Apples Spotlight-Suche, denkt für Windows-Poweruser aber erheblich weiter. Ein einziges Tastenkürzel – etwa Alt+Leertaste – öffnet eine universelle Suchleiste, über die sich Programme, Dateien, Browser-Lesezeichen, Systembefehle und Online-Plattformen direkt ansprechen lassen. Die Ergebnisse erscheinen blitzschnell und treffsicher, selbst bei der Volltextsuche in Dokumenten. Wer die Oberfläche nach eigenen Vorstellungen formen möchte, wählt aus verschiedenen Themes und legt Hotkeys individuell fest.