Lineale für den Desktop

Wer stundenlang in Excel-Tabellen, CAD-Zeichnungen oder Logfiles den Fokuspunkt behält, kennt das Problem: Ein kurzer Blick zur Seite genügt, und schon verrutscht der Blick in die falsche Zeile. Das kostenlose Tool StaticDesktopRuler legt dagegen frei konfigurierbare Lineale über den gesamten Desktop, die sich unauffällig im Hintergrund halten, bis Admins sie tatsächlich brauchen.

Je größer die Monitore, desto leichter verliert das Auge den Anschluss. Gerade bei breiten Tabellenkalkulationen, komplexen CAD-Zeichnungen oder langen Logfiles genügt ein kurzes Wegschauen, um in der falschen Zeile zu landen, ein Ärgernis, das mit Multimonitor-Setups und hochauflösenden Bildschirmen eher zu- als abnimmt.

Bis zu 20 Lineale auf dem Desktop

Das kostenlose Windows-Tool StaticDesktopRuler von SoftwareOK setzt genau an diesem Punkt an und platziert bis zu 20 frei konfigurierbare Lineale gleichzeitig auf dem Desktop. Jedes davon lässt sich einzeln in Farbe, Breite und Transparenz anpassen, sodass Admins etwa dezente Grautöne für die dauerhafte Orientierung und knallige Signalfarben für punktuelle Korrekturen kombinieren.

Während herkömmliche Hilfslinien-Tools ständig verschoben, ausgeblendet oder manuell in der Transparenz umgeschaltet werden müssen, um darunterliegende Programme bedienbar zu halten, sind die Lineale von StaticDesktopRuler im Normalzustand komplett Klick-durchlässig. Die Maus klickt einfach hindurch auf das aktive Fenster darunter, ganz ohne Umweg. Erst wer die Fixierung bewusst deaktiviert, kann die Linien per Smart-Edit verschieben oder über das Kontextmenü Farbe, Transparenz und Dicke von 1 bis 50 Pixel anpassen, um direkt danach nahtlos zur eigentlichen Arbeit zurückzukehren.

Layouts lassen sich speichern

Für den Arbeitsalltag von IT-Profis bringt das Tool einige praktische Ergänzungen mit. Verschiedene Lineal-Anordnungen lassen sich als Layout speichern und über eine Combobox projektbezogen wieder laden, etwa ein enges Raster für Excel-Vergleiche und ein weites für die Prüfung von UI-Ausrichtungen.

Die Lineale erstrecken sich dabei über die komplette virtuelle Desktop-Fläche und machen so auch vor Monitorgrenzen in Dual- oder Triple-Setups nicht halt. Geschrieben in nativem C++/Win32, bleibt die Systemlast laut Hersteller selbst im Dauerbetrieb praktisch nicht messbar, was das Tool auch für Workstations unter hoher Auslastung interessant macht.

Wer StaticDesktopRuler in einer Firmenumgebung ausrollen möchte, findet eine transparente INI-Konfiguration vor, über die sich vordefinierte Lineal-Positionen ganze Abteilungen hinweg verteilen lassen, ohne Eingriffe in die Registry. Für den mobilen Einsatz genügt es, die Datei "StaticDesktopRuler.exe" in "StaticDesktopRuler_p.exe" umzubenennen: Das Programm erkennt den Zusatz automatisch und legt seine Konfigurationsdatei direkt neben der EXE ab, statt im Benutzerverzeichnis, sodass keine Spuren auf fremden Rechnern zurückbleiben.