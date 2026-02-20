Linux to go per Mausklick

Ein bootfähiger USB-Stick gehört für viele Administratoren zur Standardausrüstung. Der kostenfreie "Universal USB Installer" erstellt aus ISO-Dateien zahlreicher Linux-Distributionen sowie aus Rescue- und Diagnosetools in wenigen Schritten startfähige USB-Medien. Optional lässt sich ein persistenter Speicher einrichten, damit Änderungen im Live-System auch nach einem Neustart erhalten bleiben.

Ob Ubuntu für den schnellen Funktionstest, ein Antiviren-Rescue-System zur Analyse eines kompromittierten Rechners oder ein Installationsmedium für die Neuaufsetzung einer Workstation: Der kostenfrei erhältliche "Universal USB Installer" erstellt aus ISO-Dateien komfortabel bootfähige USB-Datenträger. Die Windows-Anwendung führt Schritt für Schritt durch die Auswahl von Distribution, Image-Datei und Zielmedium und übernimmt Formatierung sowie Bootkonfiguration automatisch.

Neben zahlreichen Linux-Distributionen unterstützt das Freewaretool auch verschiedene Diagnose- und Antiviren-Umgebungen. Auf Wunsch richtet das Programm einen persistenten Speicherbereich ein, sodass Änderungen innerhalb eines Live-Systems auch nach einem Neustart erhalten bleiben. Damit eignet sich das Werkzeug gleichermaßen für Tests, Troubleshooting und den mobilen Einsatz im Administrationsalltag.