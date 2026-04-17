Weekdone: Strategie trifft Wochenplan

Quartals- und Jahresziele versanden oft irgendwo zwischen Confluence-Seiten und E-Mail-Threads – sichtbar für niemanden, verbindlich für niemanden. Weekdone bündelt OKR-Tracking, wöchentliche Check-ins und Performance-Reporting in einer Plattform und schafft damit eine gemeinsame Grundlage, auf die sich Führungsebene und Teammitglieder gleichermaßen beziehen können.

Das Herzstück von Weekdone ist ein mehrstufiges OKR-Modell, das Ziele auf Unternehmens-, Abteilungs-, Team- und Individualebene abbildet. Die Hierarchieansicht visualisiert, wie einzelne Key Results nach oben in übergeordnete Objectives einfließen – ein klarer Vorteil gegenüber flachen Ziellisten in Shared Documents oder Excel-Tabellen.

Neben klassischen OKRs unterstützt das Tool auch KPI-Tracking sowie die Unterscheidung zwischen "Moonshot"-Zielen (bewusst ambitioniert, Zielerreichung von 70 Prozent gilt als Erfolg) und "Roofshot"-Zielen (realistische Vollerfüllung erwartet). Farbkodiertes Fortschritts-Feedback macht den Status eines jeden Objectives auf einen Blick lesbar, ohne dass man sich durch verschachtelte Berichte arbeiten muss.

Wöchentliche Check-ins und Performance-Steuerung

Weekdone verknüpft die strategische Zielebene mit dem operativen Tagesgeschäft über wöchentliche Check-ins: Teammitglieder melden Pläne, Fortschritte und Probleme strukturiert zurück – nach dem klassischen PPP-Schema (Plans, Progress, Problems). Projekte und Aufgaben lassen sich direkt unter OKRs einordnen, sodass jederzeit nachvollziehbar bleibt, welche Arbeit auf welches Ziel einzahlt.

Pulse-Surveys, 1:1-Gesprächsfunktionen und ein konfigurierbares Feedback-System ergänzen das Bild auf der Mitarbeiterebene. Automatisierte E-Mail-Berichte fassen den Wochenstatus zusammen und ersparen manuelle Reporting-Runden – ein nennenswerter Zeitgewinn für Teams, die bislang auf selbst gepflegte Status-Mails setzen.

Einsatz, Integration und Verfügbarkeit

Weekdone richtet sich an Organisationen zwischen 10 und 1000 Mitarbeitern und positioniert sich damit klar im KMU-Segment. Die Plattform lässt sich über offizielle Integrationen an gängige Werkzeuge anbinden – darunter Slack, Microsoft Teams, Jira und Google Workspace. Eine REST-API für eigene Anbindungen wird ebenfalls angeboten. Alle Tarife sollen laut Anbieter den vollen Funktionsumfang enthalten; versteckte Zusatzkosten für einzelne Module entfallen damit.

Onboarding-Unterstützung und OKR-Coaching durch Weekdone-Experten sind in allen Plänen inbegriffen – relevant für Teams, die OKRs zum ersten Mal strukturiert einführen wollen. Eine kostenlose Testphase ermöglicht den Einstieg ohne Vorabverpflichtung; die Plattform ist browserbasiert und mobil nutzbar.