Gegenstände wiederfinden dank Crowdsourcing

Tracker für Schlüssel, Taschen oder Geldbörsen arbeiten meist entweder mit Bluetooth und begrenzter Reichweite oder mit GPS und zusätzlichen Abo-Kosten. Der Tracker von Callstel verfolgt einen alternativen Ansatz auf Basis von Crowdsourcing.

Dabei senden umliegende Android-Geräte verschlüsselte Standortinformationen des Callstel-Trackers weiter, sodass verlorene Gegenstände theoretisch auch über größere Distanzen auffindbar sind. Die Positionsdaten lassen sich ausschließlich mit dem eigenen Android-Smartphone entschlüsseln, was den Datenschutz erhöht. Laut Hersteller funktioniert das Verfahren sogar ohne aktive Internetverbindung. Im Nahbereich – etwa im Büro oder zu Hause – kann zusätzlich ein akustisches Signal am Tracker ausgelöst werden, um den gesuchten Gegenstand schnell zu lokalisieren.