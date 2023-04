Für gute Schriftverhältnisse

Typescale bietet einen kostenfreien Onlineservice in Sachen Schriftparameter an. So kann die Webseite Vorschläge unterbreiten, ob für das Gestaltungsprojekt eine kleine, mittlere oder große Skalierung empfehlenswert ist.

Weiter können User aber auch von sich aus für seine Wunschschriftart mit der Größe und der Skalierung die passenden Parameter ermitteln. Sobald die Auswahl abgeschlossen ist, bietet Ihnen die Voransicht entsprechende Ergebnisse zur Auswahl an.