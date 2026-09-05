65 Watt mit Persönlichkeit

Netzteile gehören normalerweise nicht zu den Geräten, die auf dem Schreibtisch Charakter zeigen. Der "UGREEN Uno" versucht es trotzdem: Das 65-Watt-GaN-Ladegerät kommt im Roboterlook daher und signalisiert seinen Ladezustand über wechselnde Gesichtsausdrücke. Drei Anschlüsse versorgen Notebook, Smartphone und andere Geräte gleichzeitig.

Unter der verspielten Hülle des "UGREEN Uno" steckt ein durchaus ernst zu nehmendes Ladegerät. Der Ladebot stellt über USB-C1 maximal 65 Watt bereit, USB-C2 schafft bis zu 30 Watt und USB-A bis zu 22,5 Watt; insgesamt lassen sich bis zu drei Geräte gleichzeitig anschließen. Unterstützt werden unter anderem USB Power Delivery 3.0, PPS und Quick Charge. GaN-Technik soll dabei für hohe Effizienz bei kompakten Abmessungen sorgen. Das kleine LED-Gesicht zeigt abhängig vom Ladezustand unterschiedliche Mienen. Die magnetischen Füße lassen sich abnehmen, schützen unterwegs die Netzstecker und haften bei Nichtgebrauch an Metallflächen. Aktuell verlangt UGREEN für den schwarzen Uno 47,99 Euro.