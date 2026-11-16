Ein Buchungssystem oder ein Kundenportal einfach beschreiben, und die KI baut es: Mit dieser Idee bringt united-domains einen App & Site Builder auf den Markt. Er ist Teil eines wachsenden KI-Portfolios für Betriebe ohne eigene IT.

Der Domain-Registrar united-domains baut sein Angebot an KI-Produkten aus. Neu ist ein KI App & Site Builder, der interaktive Web-Anwendungen per Chat, Sprachnachricht oder hochgeladenem Entwurf erstellt. Das Werkzeug ist ab sofort verfügbar und lässt sich 30 Tage kostenlos testen.

Das Angebot richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen sowie an Organisationen ohne eigene IT-Abteilung. Für sie ist der Einstieg in KI-Werkzeuge oft mühsam: Es fehlen Zeit und Know-how, und externe Dienstleister haben meist größere Kunden im Blick. united-domains fasst seine KI-Produkte deshalb unter einer Marke und mit einem gemeinsamen Rahmen für den Datenschutz zusammen.

Geschäftsführer Stephan Schmidt sagt dazu: “Kein Unternehmen sollte von der KI-Revolution ausgeschlossen sein.” Nach seinen Worten sind die Produkte sofort einsatzfähig. Betriebe könnten sich so auf ihr eigentliches Geschäft konzentrieren, ohne an Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren.

Zwischen Baukasten und Individualsoftware

Mit dem App & Site Builder will der Anbieter eine Lücke zwischen zwei bekannten Ansätzen füllen. Klassische Homepage-Baukästen arbeiten mit festen Vorlagen für reine Informationsseiten. Individuell entwickelte Software kostet dagegen Zeit, Budget und viel Abstimmung.

Der neue Builder geht von einer Idee aus, die Nutzer im Dialog mit der KI verfeinern. Vorlagen dienen auf Wunsch als Ausgangspunkt. Nach Angaben von united-domains entstehen so etwa Buchungssysteme, Kundenportale, Angebotsrechner oder interne Dashboards allein aus einer Beschreibung – ohne Programmierkenntnisse und ohne Entwicklungsagentur.

Telefonassistent, GPT und geplante Assistenten

Zwei weitere KI-Produkte sind bereits erhältlich. Der KI Telefonassistent nimmt rund um die Uhr Anrufe an, beantwortet Standardfragen, vereinbart Termine und leitet wichtige Gespräche weiter. Sein Wissen bezieht er aus der Website des Kunden, und für die Einrichtung genügt eine Rufumleitung von der bestehenden Geschäftsnummer.

Seit Kurzem gibt es außerdem united-domains GPT. Der browserbasierte Assistent hilft bei Texten, Recherche, Dokumentenanalyse und Bildgenerierung. Er kann im Web suchen und bietet einen Reasoning-Modus für mehrstufige Aufgaben.

In Vorbereitung ist unter anderem ein Chat-Assistent für Websites. Er nutzt dieselbe Wissensbasis wie der Telefonassistent, bucht Termine direkt im Chat und übergibt bei Bedarf an einen Menschen. Dazu sollen drei Marketing-Assistenten kommen: einer für die Sichtbarkeit in Suchmaschinen und KI-Sprachmodellen, einer für die Planung von Social-Media-Beiträgen und einer, der Bewertungen überwacht und beantwortet. Konkrete Starttermine nennt das Unternehmen nicht.

Hosting in europäischen Rechenzentren

Beim Datenschutz setzt united-domains auf europäische Infrastruktur. Nach eigenen Angaben laufen alle KI-Produkte DSGVO-konform in eigenen Rechenzentren, und bei den Modellen kommt größtenteils eigene Technik zum Einsatz. Wo das Unternehmen externe Modelle einsetzt, werden Kundeneingaben laut Mitteilung weder für das KI-Training genutzt noch an Dritte weitergegeben. Welche externen Modelle das sind, verrät die Mitteilung nicht.