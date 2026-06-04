Forschende der University of South Florida, Rutgers University und der University of Liverpool haben eine neue Angriffsmethode auf Large Language Models (LLMs) vorgestellt. Dabei verstecken Angreifer bösartige Anweisungen in manipulierten Schriftarten, die für Menschen unsichtbar bleiben, von KI-Systemen jedoch verarbeitet werden. Die Studie zeigt, dass moderne KI-Assistenten mit Webzugriff oder MCP-Anbindung ( Model Context Protocol ) dadurch zu Fehlinformationen, Datenlecks und unerwünschten Aktionen verleitet werden können.

In Kürze Eine aktuelle Forschungsarbeit zeigt, dass manipulierte Schriftarten KI-Systeme zu unerwünschten Ausgaben oder Aktionen verleiten können. Dabei erscheinen Dokumente für Menschen harmlos, während Large Language Models versteckte Anweisungen auslesen und verarbeiten. Besonders kritisch wird der Angriff bei KI-Agenten mit Tool-Zugriff, etwa über MCP. Präparierte PDFs oder Webseiten können Modelle dazu bringen, sensible Informationen weiterzugeben oder verbundene Dienste wie E-Mail-Tools missbräuchlich zu nutzen.

Angriffe über Schriftarten statt über Text

Prompt-Injection-Angriffe gehören mittlerweile zu den bekanntesten Risiken von LLMs. Bislang konzentrierten sich Sicherheitsforscher vor allem auf versteckte HTML-Kommentare, unsichtbare Texte oder manipulierte Dokumente.

Die aktuelle Untersuchung geht einen Schritt weiter: Statt den eigentlichen Text zu verändern, manipulieren Angreifer die Zuordnung zwischen Zeichen und deren Darstellung in Schriftarten. Für menschliche Leser erscheint ein Dokument völlig harmlos, während das LLM beim Auslesen einen anderen Inhalt interpretiert.

Ein PDF kann etwa den Eindruck einer technischen Dokumentation vermitteln, während das KI-Modell im Hintergrund versteckte Anweisungen oder manipulierte Inhalte ausliest. Die Forscher bezeichnen diese Technik als „Malicious Fonts“, also bösartig manipulierte Schriftarten.

PDF-Dateien besonders problematisch

Für die Untersuchung analysierten die Wissenschaftler verschiedene Angriffsszenarien auf aktuelle Modelle von OpenAI und Anthropic. Besonders auffällig: PDF-Dokumente erwiesen sich als deutlich erfolgreicheres Angriffsmedium als Webseiten.

Während Angriffe in HTML-Dokumenten lediglich Erfolgsquoten von 20 bis 47 Prozent erreichten, stiegen die Werte bei PDF-Dateien auf bis zu 70 Prozent. Die Ursache sehen die Autoren in der statischen Struktur von PDFs, die versteckte Inhalte zuverlässiger an das Modell weitergeben.

Für Administratoren bedeutet dies: Die zunehmende Nutzung von KI-Assistenten zur Analyse von PDF-Dokumenten schafft einen bislang wenig beachteten Angriffsvektor.

Moderne Modelle anfälliger als ältere Systeme

Ein weiteres überraschendes Ergebnis betrifft die Modellgenerationen. Die Tests zeigen, dass leistungsfähigere Modelle häufig anfälliger für die Angriffe sind als ältere Varianten.

GPT-4.1 erreichte in den Experimenten die höchsten Erfolgsraten und ließ sich in bis zu 80 Prozent der Fälle durch versteckte Inhalte beeinflussen. Ältere Claude-Versionen zeigten dagegen deutlich niedrigere Erfolgsquoten.

Die Forscher sehen darin einen Zielkonflikt: Je besser ein Modell komplexe Zusammenhänge versteht, desto leichter verarbeitet es möglicherweise auch geschickt versteckte Anweisungen.

Abbildung 1: Die Studie beschreibt zwei Angriffsszenarien: Im ersten Fall verarbeitet ein LLM versteckte Anweisungen aus externen Quellen und gibt manipulierte Inhalte an den Nutzer weiter. Im zweiten Szenario werden über MCP-angebundene Werkzeuge sensible Informationen aus dem Benutzerkontext an externe Systeme übertragen. Quelle: Xiong et al., Invisible Prompts, Visible Threats (2025).

MCP erweitert die Angriffsfläche erheblich

Besonders kritisch wird die Situation durch das zunehmend verbreitete Model Context Protocol (MCP). Dieses von Anthropic initiierte Protokoll erlaubt es LLMs, externe Werkzeuge wie E-Mail-Systeme, Kalender, Datenbanken oder Cloud-Dienste direkt anzusteuern.

Im Versuch nutzten die Forscher ein Gmail-MCP-Plugin. Nachdem Nutzer dem Modell einmal Zugriff auf ihr Postfach gewährt hatten, konnte die KI eigenständig E-Mails versenden.

Abbildung 2: Das Bedrohungsmodell der Forscher zeigt, wie versteckte Prompts in Dokumenten oder Webseiten ein LLM mit MCP-Anbindung dazu verleiten können, Informationen aus dem Benutzerkontext an externe Systeme weiterzugeben.



Anschließend wurde ein präpariertes Dokument mit versteckten Anweisungen hochgeladen. Die KI las den versteckten Prompt aus und versuchte daraufhin, zuvor im Chat genannte persönliche Informationen per E-Mail an einen Angreifer weiterzuleiten.

Sensible Daten lassen sich teilweise exfiltrieren

Die Erfolgsquote hing stark von der Art der Daten ab.

Für wenig sensible Informationen wie Namen oder Altersangaben erreichten die Angriffe Erfolgsraten von bis zu 100 Prozent. Telefonnummern und Standortinformationen konnten ebenfalls häufig übertragen werden.

Bei hochsensiblen Daten wie Kreditkartennummern oder Sozialversicherungsnummern griffen die Sicherheitsmechanismen der getesteten Modelle zwar häufiger ein. Dennoch gelang es indirekten Angriffen in einigen Fällen, selbst solche Informationen mit Erfolgsraten von 20 bis 30 Prozent zu exfiltrieren.

Besonders gefährlich waren dabei indirekte Anweisungen. Statt offen nach sensiblen Daten zu fragen, tarnten die Angreifer ihre Aufforderungen als legitime Backup- oder Archivierungsaufgaben.

Virenscanner erkennen die Manipulation nicht

Für Unternehmen besonders relevant ist ein weiteres Ergebnis der Studie: Die Forscher testeten ihre manipulierten Schriftarten gegen 60 verbreitete Antivirenlösungen, darunter Produkte von Microsoft, Kaspersky, McAfee und Avast.

Keines der getesteten Systeme erkannte die präparierten Fonts als Bedrohung. Die Autoren vermuten, dass klassische Sicherheitslösungen Font-Dateien bislang kaum analysieren und sich stattdessen auf ausführbaren Code oder bekannte Malware-Signaturen konzentrieren.

Praktische Konsequenzen für Administratoren

Die Studie zeigt, dass KI-Sicherheit künftig deutlich stärker als bisher auf externe Inhalte ausgerichtet werden muss.

Für IT-Abteilungen ergeben sich daraus mehrere Handlungsfelder:

PDF-Analysen durch KI-Systeme sollten als potenzielles Sicherheitsrisiko betrachtet werden.

MCP-Tools und Agenten benötigen möglichst granulare Berechtigungen.

LLMs sollten keine uneingeschränkten Zugriffe auf E-Mail-Systeme oder Unternehmensdaten erhalten.

Uploads aus externen Quellen müssen ähnlich kritisch behandelt werden wie Makros oder aktive Inhalte in Office-Dokumenten.

Sicherheitsrichtlinien sollten die Nutzung von KI-Agenten und MCP-Werkzeugen explizit berücksichtigen.

Bedeutung für KI-Sicherheit im Unternehmen

Die Untersuchung verdeutlicht, dass klassische Sicherheitsmodelle bei KI-Agenten nicht mehr ausreichen. Während Administratoren bisher vor allem ausführbaren Code, Skripte oder Makros überwachten, können künftig bereits manipulierte Dokumente und Schriftarten zur Angriffsplattform werden.

Mit der zunehmenden Integration von KI-Agenten in E-Mail-Systeme, Collaboration-Plattformen und Unternehmensanwendungen wächst die Bedeutung von Prompt-Injection-Schutz, Inhaltsvalidierung und Berechtigungskonzepten. Die Autoren fordern deshalb neue Sicherheitsmechanismen, die nicht nur den eigentlichen Text, sondern auch dessen visuelle Darstellung und Integrität überprüfen.

Quelle:

Xiong, Zhu, Lin et al.: Invisible Prompts, Visible Threats: Malicious Font Injection in External Resources for Large Language Models (arXiv, Mai 2025)

Links:

Linux Foundation Projects: Model Context Protocol (MCP) Spezifikation

Anthropic MCP Kurs und Dokumentation

Fachartikel IT-Administrator 10/2025: KI-Sprache - Model Context Protocol