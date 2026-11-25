In vielen kleinen Firmen landen Rückläufer in einem Sammelpostfach, werden überflogen und gelöscht. Dabei steckt in jedem standardkonformen Bericht ein maschinenlesbarer Statuscode, der sagt, ob ein Problem dauerhaft oder vorübergehend ist und wo es liegt. Mit Bordmitteln und einem kurzen Skript lassen sich diese Informationen automatisch auswerten, um Adresslisten sauber zu halten und Störungen frühzeitig zu erkennen.

Wer Unzustellbarkeitsberichte automatisch auswerten möchte, muss nicht deren oft frei formulierte Fehlermeldungen analysieren. Standardkonforme Berichte enthalten strukturierte Angaben zu Empfängern, Zustellstatus und Fehlerursachen. Diese Informationen lassen sich mit überschaubarem Aufwand auslesen und für die weitere Verarbeitung nutzen.

Aufbau eines Unzustellbarkeitsberichts

RFC 6522 definiert den Medientyp "multipart/report" mit dem Pflichtparameter "report-type". Ein solcher Bericht hat zwei oder drei Teile: zuerst einen Text für Menschen, dann einen maschinenlesbaren Teil, optional die zurückgeschickte Originalnachricht oder nur deren Kopfzeilen ("message/rfc822" oder "text/rfc822-headers"). Bei Zustellberichten, im Standard Delivery Status Notification (DSN) genannt, lautet der report-type "delivery-status"; den zweiten Teil vom Typ "message/delivery-status" beschreibt RFC 3464.

Er besteht aus Feldblöcken, getrennt durch Leerzeilen: zuerst Angaben zur Nachricht (Pflichtfeld Reporting-MTA), dann je Empfänger ein Block mit den Pflichtfeldern Final-Recipient (die Adresse, wie sie beim berichtenden System ankam), Action (failed, delayed, delivered, relayed oder expanded) und Status (Code nach RFC 3463) sowie optional Diagnostic-Code mit der Originalantwort des Servers. Der folgende anonymisierte Auszug zeigt den Aufbau eines solchen Zustellberichts:

Content-Type: multipart/report; report-type=delivery-status; boundary="b1" ... --b1 Content-Type: message/delivery-status Reporting-MTA: dns; mx1.example.net Final-Recipient: rfc822; m.muster@example.org Action: failed Status: 5.1.1 Remote-MTA: dns; mail.example.org Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 <m.muster@example.org>: Recipient address rejected: User unknown

Den frei formulierten Fließtext im ersten Teil sollten Sie nicht auswerten; verlässlich sind nur die genormten Felder.

Statuscodes richtig interpretieren

Ein Statuscode besteht aus Klasse, Betreff und Detail. Klasse 2 steht für Erfolg, 4 für einen anhaltenden, aber vorübergehenden Fehler, 5 für einen dauerhaften. Der Betreff ordnet den Bereich zu, etwa 1 für Adressierung, 2 für das Postfach, 4 für Netz und Routing, 7 für Sicherheit und Richtlinien. Kennt ein Programm den Detailcode nicht, wertet es laut RFC 3463 zumindest Klasse und Betreff aus. Die vollständige Liste führt die IANA im Register "SMTP Enhanced Status Codes". Zu den typischen Statuscodes gehören folgende Fälle:

5.1.1: Das Postfach existiert nicht, die Adresse ist veraltet oder vertippt.

5.1.2 und 5.1.10: Die Zieldomain nimmt keine E-Mails an, etwa weil sie nicht existiert oder per "Null MX" (RFC 7505) keinen Empfang anbietet.

4.2.2: Postfach voll. RFC 3463 sieht diesen Code als vorübergehend vor; manche Server melden ein volles Postfach trotzdem als 5.2.2. Beides gleich behandeln.

4.4.7: Zustellfrist abgelaufen, ein Server auf dem Weg hat aufgegeben.

5.7.x: Ablehnung aus Sicherheits- oder Richtliniengründen, etwa 5.7.1 (nicht autorisiert) oder nach RFC 7372 5.7.23 (SPF gescheitert) und 5.7.26 (mehrere Prüfungen gescheitert).

Entscheidend ist das Zusammenspiel mit Action. Nach RFC 3464 kann derselbe 4er-Code erst mit "Action: delayed" (Zwischenmeldung, der Server versucht es weiter) und später mit "Action: failed" (endgültig aufgegeben) erscheinen. Status 4.4.7 mit "Action: failed" heißt also: Die Adresse ist vermutlich in Ordnung, aber genau diese Nachricht ist nicht angekommen. Eine Regel, die nur auf die Klasse schaut, übersieht das.

Rückläufer einsammeln und zuordnen

Rückläufer gehen nicht an die Adresse im From-Feld, sondern an den Umschlagabsender aus MAIL FROM, beim Empfänger als Return-Path sichtbar. Ein eigener Umschlagabsender wie "bounces@" für alle Versandwege sammelt die Berichte an einer Stelle. Dieses Postfach muss E-Mails mit leerem Absender annehmen: Nach RFC 5321 werden Zustellberichte mit "MAIL FROM:<>" verschickt, damit keine Schleifen entstehen. Ein Filter gegen leere Absender verschluckt sie.

Für die Zuordnung zur versandten Nachricht ist die SMTP-Erweiterung aus RFC 3461 am saubersten: Wer beim Versand ENVID und ORCPT mitgibt, bekommt sie, sofern die beteiligten Server die Erweiterung unterstützen, als Original-Envelope-Id und Original-Recipient zurück. Sonst hilft die Message-ID aus dem dritten Teil. Final-Recipient allein genügt nicht immer, weil Weiterleitungen die Adresse umschreiben können.

Abwesenheitsnotizen sollen nach RFC 3834 die Kopfzeile "Auto-Submitted: auto-replied" tragen und sind kein multipart/report. Lesebestätigungen (report-type=disposition-notification) und Beschwerdeberichte (feedback-report) nutzen dagegen denselben Medientyp; das Skript muss also den report-type prüfen. Zudem erzeugt Spam mit gefälschtem Absender Rückläufer zu Nachrichten, die man nie verschickt hat. Ausgewertet wird daher nur, was sich einer eigenen Nachricht zuordnen lässt.

Auch Berichte im Standardformat sind nicht immer lehrbuchmäßig: Mitunter fehlt die Leerzeile zwischen Nachrichten- und Empfängerblock, oder im Feld Action steht "failure" statt "failed". Ein Skript sollte daher Empfängerblöcke am Feld Final-Recipient erkennen und Werte tolerant vergleichen. Ein schlichtes Beispiel mit der Python-Standardbibliothek zerlegt einen Bericht in seine Felder:

import email from email import policy def auswerten(roh): msg = email.message_from_bytes(roh, policy=policy.default) if (msg.get_content_type() != "multipart/report" or (msg.get_param("report-type") or "").lower() != "delivery-status"): return "unklar", [] msgid, zeilen = None, [] for teil in msg.iter_parts(): typ = teil.get_content_type() if typ == "message/delivery-status": for block in teil.get_payload(): if "Final-Recipient" in block: zeilen.append((str(block["Action"] or "").lower(), str(block["Status"] or "").split(" ")[0], str(block["Final-Recipient"]).split(";")[-1].strip())) elif typ == "text/rfc822-headers" and not msgid: msgid = email.message_from_string(teil.get_content())["Message-ID"] elif typ == "message/rfc822" and not msgid: msgid = teil.get_payload(0)["Message-ID"] return msgid, zeilen

Die Funktion liefert die Message-ID der Originalnachricht und je Empfänger Action, Status und Adresse. Was daraus folgt, regelt der nächste Abschnitt.

Rückläufer klassifizieren und behandeln

Für die Behandlung der Rückläufer bieten sich einige grundlegende Regeln an, deren Fristen und Schwellen jeder Betrieb an sein Versandvolumen anpasst:

Action failed mit 5.1.1, 5.1.2 oder 5.1.10: Adresse vom Versand zurückstellen und endgültig sperren, wenn ein zweiter Versuch einige Tage später erneut scheitert. RFC 3464 rät ausdrücklich, nicht auf eine einzelne Meldung hin zu löschen. Kommen von einer Domain plötzlich viele solcher Meldungen für verschiedene Adressen, liegt eher eine Störung beim Empfänger vor.

Action failed mit 4.x.x (außer 4.7.x) oder 5.2.2: Nachricht neu senden oder den Kontakt anders erreichen. Gesperrt wird erst, wenn mehrere Sendungen über einen längeren Zeitraum scheitern.

Action delayed: nur protokollieren, der Server versucht es weiter. RFC 5321 empfiehlt, erst nach mindestens vier bis fünf Tagen aufzugeben.

Action failed mit 4.7.x oder 5.7.x: Häufig liegt das Problem bei der eigenen Konfiguration oder Reputation, teils auch an Richtlinien des Empfängers. Die Meldung geht an die Administration, die SPF, DKIM und DMARC der eigenen Domain prüft, nicht an den Vertrieb.

Alles andere: zur Sichtung, nichts automatisch sperren.

Im Skript wird daraus eine kleine Funktion, die jede Empfängerzeile einer Kategorie zuordnet. Sie prüft zuerst Action, dann den Betreff 7, dann die Adressfehler; unbekannte Detailcodes landen über Klasse und Betreff in einer Kategorie oder bei der Sichtung. Die Schleife holt die Berichte per IMAP nur lesend ab und zählt je Empfängerdomain und Kategorie:

import imaplib, ssl from collections import Counter def einordnen(action, status): klasse, _, rest = status.partition(".") betreff = rest.partition(".")[0] if action.startswith("delayed"): return "protokollieren" if action in ("delivered", "relayed", "expanded"): return "erledigt" if not action.startswith("fail"): return "sichten" if betreff == "7": return "administration" if status in ("5.1.1", "5.1.2", "5.1.10"): return "zurückstellen" if klasse == "4" or status == "5.2.2": return "neu senden" return "sichten" imap = imaplib.IMAP4_SSL("imap.example.com", ssl_context=ssl.create_default_context()) imap.login("bounces@example.com", "PASSWORT") imap.select("INBOX", readonly=True) zaehler = Counter() _, daten = imap.uid("SEARCH", None, "ALL") for uid in daten[0].split(): _, antwort = imap.uid("FETCH", uid, "(BODY.PEEK[])") msgid, zeilen = auswerten(antwort[0][1]) if not zeilen: print(uid.decode(), "kein Zustellbericht: sichten") for action, status, empfaenger in zeilen: kategorie = einordnen(action, status) zaehler[empfaenger.rpartition("@")[2].lower(), kategorie] += 1 print(uid.decode(), msgid, action, status, kategorie) imap.logout() for (domain, kategorie), anzahl in zaehler.most_common(): print(domain, kategorie, anzahl)

"startswith" fängt auch abweichende Schreibweisen wie "failure" ab. Das Beispiel ändert noch nichts: Den Abgleich mit dem eigenen Versandprotokoll und das Eintragen in die Sperrliste lässt es bewusst weg, ebenso die Regel "erst beim zweiten Fehlschlag sperren". Im Betrieb gehören das Passwort in eine geschützte Konfiguration, verarbeitete UIDs in eine Datenbank und Empfängeradressen nicht in Protokolldateien; deshalb gibt das Skript nur die Domain aus. Für internationalisierte Adressen definiert RFC 6533 die Variante message/global-delivery-status, die gesondert zu behandeln ist.

Die Sperrliste liegt zentral, etwa als Datenbanktabelle, und alle Versandwege fragen sie ab. Jeder Eintrag erhält Datum, Statuscode und Quelle, damit sich eine Sperre nachvollziehen und aufheben lässt. Da Rückläufer personenbezogene Daten und oft die komplette Originalnachricht enthalten, werden nur die für die Regeln nötigen Felder gespeichert und die Rohberichte nach einer festen Frist gelöscht.

Häufungen erkennen und Alarm auslösen

Einzelne Rückläufer sind normal, Häufungen nicht. Der Zähler aus dem Beispiel lässt sich dafür je Zeitfenster führen, etwa stündlich. Steigt der Anteil von 5.7.x-Meldungen innerhalb einer Stunde deutlich über das Übliche oder scheitern bei einer großen Empfängerdomain plötzlich viele Nachrichten mit 4.x.x, geht eine Meldung an die Administration.

Mögliche Ursachen sind geänderte DNS-Einträge, neue Versandwege ohne passende Absenderprüfung oder eine Drosselung beim Empfänger. Allgemeingültige Schwellen gibt es nicht; sinnvoll ist, einige Wochen die eigene Grundlinie zu messen und den Alarm auf ein Mehrfaches davon zu setzen.

Checkliste für den Einstieg Eigenen Umschlagabsender und eigenes Postfach einrichten, leeren Absender zulassen.

Beim Versand Message-ID und Empfänger protokollieren, wenn möglich ENVID und ORCPT setzen.

Nur report-type=delivery-status automatisch auswerten, den Rest sichten.

Status immer mit Action lesen, Regeln für 5.1.x, 4.x.x, 5.2.2 und 4.7.x/5.7.x festlegen.

Zentrale Sperrliste für alle Versandwege; nur nötige Felder speichern, Rohberichte nach Frist löschen.

Grundlinie messen, Alarm je Domain und Zeitfenster.

Fazit

Unzustellbarkeitsberichte sind eine Messung des eigenen E-Mail-Betriebs, die ohnehin jeden Tag im Postfach liegt. Wer nur die genormten Felder aus message/delivery-status auswertet und den Statuscode immer zusammen mit Action liest, trennt zuverlässig falsche Adressen, vorübergehende Störungen und Probleme der eigenen Konfiguration. Wenige vorsichtige Regeln und eine zentrale Sperrliste halten die Adressbestände sauber. Ein Zähler je Domain und Zeitfenster meldet Störungen, bevor Kundschaft oder Partner sich melden.

Über den Autor: Justin Flick arbeitet bei der SOMUVA UG in Lüdenscheid, die den Onlineshop Vapechamp betreibt.