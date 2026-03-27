Backups ohne Overhead

Zuverlässige Backups gehören zu den zentralen Aufgaben in der IT – doch gerade in heterogenen Umgebungen ist die Umsetzung oft komplex. Mit UrBackup steht ein Open-Source-Tool bereit, das Datei- und Image-Backups in einem Client-Server-System kombiniert. Die Software arbeitet weitgehend automatisiert im Hintergrund und ermöglicht schnelle Sicherungen sowie eine flexible Wiederherstellung von Daten und ganzen Systemen.

UrBackup verbindet Datei- und Image-Backups in einem zentralen Werkzeug und eignet sich sowohl für kleinere Umgebungen als auch für größere Netzwerke. Die Software sichert Daten inkrementell und erkennt Änderungen automatisch, wodurch Backupzeiten und Speicherbedarf reduziert werden. Gleichzeitig bleiben vollständige Systemabbilder verfügbar, etwa für Bare-Metal-Recoverys.

Die Verwaltung erfolgt über eine Weboberfläche, über die sich Clients einbinden, Sicherungsintervalle festlegen und Wiederherstellungen anstoßen lassen. Alternativ können Administratoren auch direkt über den Client oder den Windows-Explorer auf Backups zugreifen. Für Notfälle lassen sich Systeme über ein bootfähiges Medium wiederherstellen.

Durch die Kombination aus Automatisierung, zentraler Steuerung und flexiblen Wiederherstellungsoptionen deckt UrBackup viele typische Anforderungen im Admin-Alltag ab – von der schnellen Dateisicherung bis zur kompletten Systemwiederherstellung.