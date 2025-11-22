USB-Speicherstick im Kreditkartenformat

Wenn Sie Ihren mobilen USB-Speicher bequem in der Brieftasche mitnehmen möchten, bietet sich eine USB-Karte im Format einer Kreditkarte an. Ein Modell mit USB-C und USB-A kombiniert Kompatibilität für Notebook, Smartphone und Desktop. Über den integrierten USB-3.0-Standard erfolgt der Daten­transfer zügig. Das Gehäuse mit Drehmechanismus schützt den Anschluss zudem beim Transport.

Wer seine wichtigsten Dateien und Programme gern griffbereit dabeihat, findet in der USB-Karte im Kreditkartenformat eine elegante Lösung. Mit einer Stärke von nur wenigen Millimetern passt sie in jedes Kartenfach, bleibt aber dank robuster Bauweise alltagstauglich. Durch den Dual-Anschluss lässt sich der Speicher sowohl an aktuellen Geräten mit USB-C als auch an klassischen USB-A-Ports nutzen – ideal für Nutzer, die regelmäßig zwischen verschiedenen Systemen wechseln.

Die Karte arbeitet mit USB 3.0 und ermöglicht so eine flotte Übertragung auch größerer Dateien. Der schwenkbare Mechanismus schützt den Anschluss und erleichtert das Handling. In Varianten bis 64 GByte erhältlich, lässt sich das kleine Gadget zudem individuell bedrucken – etwa mit Firmenlogo oder Hintergrundmotiv. Damit ist die ab 10 Euro bei highflyers.de erhältliche USB-Karte nicht nur ein praktischer Begleiter, sondern auch ein originelles Werbe- oder Weihnachtsgeschenk für Kolleg*innen oder Kundschaft.