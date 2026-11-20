Ein Passwort brauchten die Angreifer nicht: Über eine kritische Lücke in VMware vCenter verschaffte sich eine mutmaßlich chinesische Spionagegruppe Administratorrechte und kam bis zum Active Directory. Broadcom liefert jetzt Patches, Workarounds gibt es keine.

Broadcom hat am Donnerstag ein kritisches Sicherheitsupdate für VMware vCenter veröffentlicht. Die Schwachstelle CVE-2026-123890 erlaubt es Angreifern, die Anmeldung zu umgehen und ohne gültige Zugangsdaten Administratorrechte zu erlangen. Laut Mandiant und der Google Threat Intelligence Group (GTIG) war die Lücke zu diesem Zeitpunkt längst kein Geheimnis mehr: Eine mutmaßlich chinesische Spionagegruppe hat sie bereits Anfang September als Zero-Day ausgenutzt.

Das Advisory VMSA-2026-0009 behebt insgesamt fünf Schwachstellen in vCenter, im SDDC Manager und in VMware Tools für Windows. Die CVSS-Werte reichen von 6,7 bis 9,8, Broadcom stuft die Warnung insgesamt als kritisch ein. Workarounds nennt der Hersteller keine, Admins bleibt also nur das Update.

Schwachstelle im Verzeichnisdienst von vCenter

Der Fehler steckt im VMware Directory Service (vmdird), genauer in dessen DCE/RPC-Schnittstelle auf TCP-Port 2012. Weil die Software UUIDv1-Zeitstempel vorhersagbar erzeugt, können Angreifer den Sitzungsschlüssel des SRP-Anmeldeverfahrens (Secure Remote Password) ermitteln, ohne ein einziges Passwort zu kennen. Am Ende steht eine authentifizierte Sitzung als "administrator@vsphere.local".

Mit dieser Sitzung lassen sich laut Mandiant beliebige Befehle ausführen und Dateien abgreifen, darunter die Verzeichnisdatenbank data.mdb. Mit CVE-2026-59309 aus VMSA-2026-0006 hat die neue Lücke laut Broadcom nichts zu tun. Beide Fehler führen zwar zum geheimen Sitzungsschlüssel, setzen aber an unterschiedlichen Stellen an: Die ältere Lücke nutzt manipulierte LDAP-Pakete, die neue die RPC-Schnittstelle.

Spionagegruppe nutzte Lücke wochenlang aus

Hinter den Angriffen steckt laut GTIG die Gruppe ARMORY CASTLE, früher als UNC5221 bekannt. Den Einstieg verschaffte sie sich über eine weitere Zero-Day-Lücke im Fernwartungstool BeyondTrust Remote Support (CVE-2026-102764). Von dort zogen die Angreifer weiter auf eine interne Linux-Appliance ohne EDR-Schutz, platzierten Webshells und verschafften sich mithilfe des Debuggers gdb Root-Rechte.

Ihr wichtigstes Werkzeug ist BONESAW, ein in Go geschriebenes Tool. Es nutzt die vCenter-Lücke, legt ein SSO-Administratorkonto an, lädt die Datenbank data.mdb herunter und liest den privaten SAML-Signaturschlüssel aus. Mit dem zweiten Tool SAWSNAKE fälschte die Gruppe anschließend SAML-Tokens. Bei solchen Golden-SAML-Angriffen lässt sich jeder beliebige Nutzer imitieren, auch die Multi-Faktor-Authentifizierung hilft dann nicht mehr.

Laut Build-Zeitstempel entstand BONESAW bereits am 13. Juli 2026, also 16 Tage bevor die verwandte Lücke CVE-2026-59309 öffentlich wurde. Mandiant schränkt allerdings ein, dass sich solche Metadaten fälschen lassen. Im Netzwerk des Opfers schaltete die Gruppe dann über die VAMI-API SSH frei, stahl den Master-Schlüssel von vCenter sowie die PostgreSQL-Zugangsdaten und deaktivierte SSH sofort wieder.

Danach meldeten sich die Angreifer per vpxuser und root an ESXi-Hosts an. Mit dem Skript vmfs_browser.py zogen sie die Active-Directory-Datenbank NTDS sowie die Registry-Hives SYSTEM und SECURITY direkt aus den virtuellen Festplatten eines Windows-Servers. Damit sie im Netz bleiben konnten, installierten sie die Backdoors BEARBONES, eine manipulierte Version des Dropbear-SSH-Servers, und LAZYBONES, die ihre Befehle über Slack bekommt.

Patches, betroffene Versionen und Härtung

Die Lücke ist in vCenter 8.0 U3m behoben, Kunden mit vSphere 8 müssen dafür also auf Update 3 sein. VCF-5.x-Nutzer spielen den Fix über das asynchrone Patch-Verfahren aus KB 88287 ein. Für den SDDC Manager stehen die Versionen 9.1.1.0200, 9.0.2.0100 und 5.2.5 bereit, für VMware Tools unter Windows die Versionen 13.1.5.0 und 12.5.5. ESX selbst ist nicht betroffen. vSphere 7 ist zwar anfällig, wird aber seit Oktober 2025 nicht mehr allgemein unterstützt, Patches gibt es nur mit erweitertem Support.

Laufende Workloads bleiben während des vCenter-Updates aktiv, nur die Verwaltung fällt kurz aus. Wer gerade mitten in einem Upgrade steckt, sollte allerdings vorsichtig sein: vCenter 8.0 U3m und 9.0.2.0200 blockieren das Upgrade auf VCF 9.1.1, Broadcom rät, auf VCF 9.1.2 zu warten. Zusätzlich empfiehlt Mandiant, die Firewall von vCenter nicht über die VAMI, sondern per iptables zu härten, Port 2012 und 443 auf vertrauenswürdige Systeme zu beschränken, ausgehenden Datenverkehr zu filtern und Logs an ein SIEM zu schicken.