Vorschau April 2026: Netzwerksicherheit

Remote Work, künstliche Intelligenz, vernetzte Industriesysteme – die Anforderungen an die IT-Security ändern sich zusehends. Im April bringt IT-Administrator Sie in Sachen Netzwerksicherheit auf den neuesten Stand. Darin erfahren Sie unter anderem, wie Cyberkriminelle KI für Angriffe nutzen. Außerdem werfen wir einen Blick auf den Open-Source-Markt für Intrusion Detection und zeigen, wie Sie sichere Netzwerke in der Azure-Cloud errichten.

Unternehmen integrieren künstliche Intelligenz zunehmend in ihre Geschäftsprozesse. Parallel dazu industrialisiert sich auch die Cyberkriminalität weiter – und nutzt KI als Werkzeug. Für IT-Verantwortliche ergeben sich daraus drei zentrale Risiken: GenAI für Phishing und Betrug, KI zur Beschleunigung und Automatisierung von Malware und Angriffen sowie Attacken auf eigene KI-Modelle, -Infrastrukturen und -Agenten. Im April-Heft zeigen wir die Gefahren auf und wie Sie sich davor schützen.

Automatisierte Scans, Brute-Force-Attacken, Exploits und gezielte Angriffe gehören dagegen schon zum Grundrauschen des Internets – unabhängig davon, ob es sich um einen Konzern oder ein kleines Unternehmen handelt. Kommerzielle Sicherheitsprodukte versprechen zwar umfassenden Schutz, sind jedoch oft teuer, intransparent und stark an einzelne Hersteller gebunden. Open-Source-Software stellt eine echte Alternative für einen modularen Security-Stack dar, wie unser Artikel im April zeigt.

Aber nicht nur in der lokalen IT-Umgebung lohnt genaues Hinschauen. Azure-Netzwerke wie das lokale Rechenzentrum zu planen, ist nämlich zum Scheitern verurteilt. In der Cloud gibt es keine Kabel, Broadcasts laufen ins Leere und VLANs sind Geschichte. Deshalb ist ein Blick hinter die Kulissen der vertrauten "Weiter, Weiter, Fertigstellen"-Oberflächen notwendig: Unser Workshop im April analysiert die technischen Mechanismen des Azure Software-defined Networking, erklärt warum Routing-Tabellen in der Cloud das neue "Kabel" sind und weshalb IP-Adressen so flüchtig sind, dass Identität die neue Firewall ist.

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