Vorschau August 2026: Collaboration

Es geht heiß her dieser Tage. Damit Admins zumindest in Sachen digitaler Zusammenarbeit im Unternehmen einen kühlen Kopf bewahren, beleuchtet IT-Administrator im August das Schwerpunktthema Collaboration. Darin zeigen wir unter anderem, wie Sie das quelloffene Webkonferenzsystem BigBlueButton in Betrieb nehmen und Single Sign-on für Collaboration-Umgebungen einrichten.

Webkonferenzsysteme sind ein fester Bestandteil moderner IT-Infrastrukturen. Die Auswahl ist angesichts zahlreicher freier und kommerzieller Angebote jedoch schwierig. Besonders im Bildungsbereich und in datenschutzsensiblen Unternehmen gewinnt Open Source an Bedeutung. BigBlueButton hat sich als leistungsfähige Alternative etabliert, verlangt aber ein planvolles Vorgehen, wie unser Workshop im August zeigt.

Konten anlegen, Passwörter zurücksetzen, beim Offboarding Zugänge vergessen – der manuelle Verwaltungsaufwand verteilter Benutzerverwaltungen kostet derweil Zeit und erzeugt Sicherheitsrisiken. Zentrale Authentifizierung per OIDC oder SAML, kombiniert mit automatisiertem Provisioning über SCIM, macht Identity Management beherrschbar. Worauf es hierbei ankommt, erfahren Sie in der August-Ausgabe.

Neben zahlreichen Benutzerkonten schwirren meist auch Legacy-Anwendungen im Unternehmen herum. Doch wie fügen sich diese in eine moderne Netzwerkarchitektur ein? Cybele Software beantwortet diese Frage mit Thinfinity Workspace. Die Plattform veröffentlicht Windows-Desktops und -Anwendungen sowie weitere Ressourcen weitgehend clientlos im Browser. IT-Administrator hat Thinfinity ausprobiert und war vom breiten Funktionsumfang begeistert.

Neben den Schwerpunktthemen finden Sie auch zahlreiche weitere spannende Beiträge, etwa zur Nutzung von Azure am Edge, dem Kubernetes Istio Ambient Mode sowie unseren Produkttests zu IceWarp Cloud, Loom und Owl Labs Meeting Owl 5 Plus.

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