Vorschau Dezember 2025: Container-Management

Noch wenige Wochen, dann leuchten Kinderaugen wieder angesichts glänzend verpackter Geschenke unter dem Weihnachtsbaum. Nicht nur zu Heiligabend richtig verpackt sein sollten derweil Ihre Anwendungen und Workloads. Im Dezember-Heft werfen wir deshalb einen Blick auf das Container-Management, das um Kubernetes kaum herum kommt – mit all seinen Vor- und Nachteilen. Wie zeigen Alternativen ebenso auf wie Tools, die den Platzhirsch bändigen helfen.

Containerisierte Anwendungen ohne Kubernetes-Overhead? Azure Container Apps ermöglichen genau das: serverlose Container mit automatischer Skalierung, klarer Kostenstruktur und einfacher Bereitstellung. Unser Workshop im Dezember zeigt, wann Azure Container Apps eine echte Alternative zu Kubernetes sind, wo Grenzen liegen und wie Sie mit CLI, Portal und Terraform eigene Anwendungen produktiv umsetzen.

Auch Google Cloud Run entwickelt sich für viele Anwendungsfälle immer mehr zur Alternative zu einer Kubernetes-Installation. Die Tatsache, dass augrund des Serverless-Paradigmas der Aufwand deutlich sinkt sowie die Kosten vielfach niedriger und die Lernkurve im Vergleich zu Kubernetes deutlich flacher ausfallen, sollte als Anreiz genügen, Anwendungen künftig auf Cloud Run anstatt Kubernetes auszurollen. Wie Sie Cloud Run in Betrieb nehmen, erfahren Sie im Dezember-Heft.

Kubernetes zu installieren, gelingt ebenfalls schnell. Es stabil und sicher zu betreiben, ist jedoch die eigentliche Herausforderung. Die Nutanix Kubernetes Platform verbindet Lifecycle-Management, Automatisierung und Governance zu einer einheitlichen Betriebsbasis. Unser Artikel im Dezember schildert, wie IT-Teams auch in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen den Überblick behalten – reproduzierbar, skalierbar und transparent.

