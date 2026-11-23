Softwareupdates sind wichtiger denn je – nicht nur, um in den Genuss neuer Funktionen zu kommen, sondern vor allem, um Schwachstellen rasch zu schließen. Denn die Zeit zwischen der Veröffentlichung einer Lücke und deren Ausnutzung liegt dank KI bei nur noch wenigen Stunden. Im Dezember-Heft zeigen wir Ihnen, wie Sie Patches risikobasiert und gezielt ausrollen.

Angreifer nutzen Schwachstellen immer schneller aus. Das erhöht den Druck auf IT-Teams, Software möglichst zeitnah zu patchen oder zumindest Workarounds einzurichten. Personalnot und historisch gewachsene Softwarebestände mit oft unübersichtlichen Abhängigkeiten stehen dem jedoch im Weg. Lange galt es als Ausweg, Patches nach ihrem Risiko für den Geschäftsbetrieb zu priorisieren. Wir beleuchten im Dezember, ob und wie das im Zeitalter KI-beschleunigter Angriffe noch funktioniert.

Wer derweil von WSUS auf Intune umgestellt hat, patcht Windows heute bequemer als je zuvor. Acrobat, Chrome, WinRAR und Branchensoftware fallen dabei durchs Raster, denn Autopatch und Update-Ringe kennen nur Windows und vier Microsoft-Produkte. Einen Teil dieser Lücke schließt Microsoft inzwischen selbst – gegen Aufpreis und ohne gestaffelte Ringe, Rollback oder feste Zielversion. Wir zeigen, welcher Weg welche Anwendung versorgt, was er kostet und wo seine Grenzen liegen.

Nun ist die regelmäßige Aktualisierung von Betriebssystemen und Anwendungen eine Sache. Eine Ebene jedoch tiefer sieht es oft anders aus: BIOS/UEFI, Controller, Netzwerkadapter und IoT-Devices laufen nicht selten jahrelang mit dem Firmwarestand ihrer Inbetriebnahme – angestaubte Geräte, die dennoch im Firmennetzwerk hängen. Lesen Sie, wann veraltete Firmware zum Sicherheits- und Betriebsrisiko wird und warum sie in den regulären Patchprozess gehört.

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