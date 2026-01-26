Vorschau Februar 2026: Hybrid Work

Auch wenn einige Firmen das Rad der Zeit wieder zurückdrehen, spielt Hybrid Work eine unverändert wichtige Rolle und wird uns erhalten bleiben. Im Februar zeigen wir, was Admins tun können, um Mitarbeitern flexible und sichere Remote-Arbeitsplätze bereitzustellen. So werfen wir einen Blick auf Azure Virtual Desktops und die zentrale Bereitstellung von Microsoft-365-Apps.

Viele IT-Verantwortliche kämpfen mit Remote-Zugriff, Geräte-Mischmasch und wachsenden Sicherheitsanforderungen, wenn es darum geht, den Anwendern hybrides Arbeiten zu ermöglichen. Azure Virtual Desktop bietet einen Weg in eine skalierbare, hybride Clientlandschaft. Unser Artikel im Februar ordnet ein, wie die Microsoft-Technologie hybride Arbeitsplätze entlasten oder sinnvoll ergänzen kann, mit Fokus auf Architektur, Sicherheit, Betrieb und einem Terraform-Beispiel für automatisierte Bereitstellungen.

Microsoft-365-Apps zählen hingegen in vielen Unternehmen zur Pflichtausstattung, doch die Bereitstellung im Hybridbetrieb stellt Admins vor knifflige Entscheidungen. Intune und Configuration Manager bieten dafür zwei recht unterschiedliche Wege. Unser Artikel im Februar-Heft zeigt, wie Sie beide Ansätze kombinieren und typische Stolperfallen vermeiden. So etablieren Sie eine einheitliche, sichere und gut steuerbare Office-Umgebung auf allen Endgeräten.

Angestellte arbeiten also zum Teil dauerhaft remote, Applikationen laufen überwiegend in Public-Cloud- und SaaS-Modellen und Datenflüsse folgen nicht mehr den klassischen Pfaden über zentrale Rechenzentren. VPNs skalieren in diesem Szenario nur begrenzt. Gefragt sind vielmehr Ansätze, die sich an Identität, Anwendung und Kontext orientieren, nicht an Standort und IP-Segmenten. Wie SD-WAN und SASE diese Problemstellungen adressieren, lesen Sie im Februar.

