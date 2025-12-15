Vorschau Januar 2026: Infrastruktur & Rechenzentrum

Cloudausfälle haben sich zuletzt gehäuft und die steigende Abhängigkeit von wenigen Hyperscalern lässt viele Admins schlecht schlafen. Nicht ohne Grund rückt das eigene Rechenzentrum und dessen stabiler Betrieb wieder in den Fokus. Im Januar läutet IT-Administrator das neue Jahr mit dem Schwerpunkt "Infrastruktur & Rechenzentrum" ein. Darin erfahren Sie unter anderem, welche modernen Kühltechnologien der Markt bietet und wie Sie Datacenter mit Glasfaser ausfallsicher verbinden.

KI-Workloads holen immer mehr GPUs ins Rechenzentrum – und mit ihnen enorme Leistungsdichten. Klassische Luftkühlung kommt dabei schnell an Grenzen. Unser Beitrag im Januar-Heft zeigt, welche Flüssigkühlverfahren sich für GPU-basierte KI-Systeme eignen, wie sie sich nachrüsten lassen und welche Technologien kurz vor dem Praxiseinsatz stehen.

Moderne Rechenzentren tauschen dabei riesige Datenmengen über hochperformante Glasfaserstrecken aus. Damit steigen die Anforderungen an Bandbreite, Latenz, Sicherheit und Verfügbarkeit kontinuierlich. Wer Datacenter Interconnects plant oder betreibt, muss die physikalischen Grundlagen ebenso verstehen wie die eingesetzten Übertragungs- und Verschlüsselungstechnologien. In der Januar-Ausgabe erfahren Sie, wie Sie mit DWDM, Layer-1- und Layer-2-Security sowie intelligenter Signalverarbeitung leistungsfähige und ausfallsichere Verbindungen zwischen Rechenzentren einrichten.

Aber auch die Infrastruktur im Rechenzentrum will sorgfältig geplant und gepflegt sein. IP-Listen in Excel, VLANs in Textdateien und RackBelegungen im Kopf – so arbeiten noch viele Admins. Doch Spätestens, wenn die Netzwerke wachsen und Virtualisierung, Cloud und Automatisierung dazukommen, wird das Chaos perfekt. NetBox schafft hier Abhilfe und vereint IP-Address-Management und Data-CenterInfrastructure-Management. Wie Sie die Open-SourceSoftware installieren, strukturieren und mit Tools wie Ansible und Terraform in Ihre Automatisierungslandschaft einbinden, zeigt unser Workshop im Januar.

Abonnenten erhalten die Ausgabe 01/2026 am 30. Dezember. Ab dem 2. Januar finden Sie das Heft auch am Kiosk. Bestellen Sie das Magazin als Jahresabo, Schnupperabo oder als Einzelheft, um monatlich über alle wichtigen Themen der System- und Netzwerkadministration informiert zu sein. Zudem haben Sie die Möglichkeit, den IT-Administrator als E-Paper inklusive Zugang zum digitalen Heftarchiv (mit Heft-PDF zum Download) zu beziehen. So lesen Sie alle Ausgaben bequem auf dem Rechner sowie mobilen Endgeräten samt Suchfunktion und aktiven Links.