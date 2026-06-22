Vorschau Juli 2026: Edge Computing

Hart an der Grenze: Im Juli beleuchtet IT-Administrator das "Edge Computing". Darin werfen wir einen detaillierten Blick auf die Herausforderungen und Chancen, die das Verlegen von Rechenleistung an die Netzwerkgrenze mit sich bringt. Außerdem schauen wir uns an, wie Echtzeit-Linux im OT-Umfeld an Bedeutung gewinnt und wie der Spagat zwischen Windows-Ökosystem und dezentraler Industrie-Appliance gelingt.

In verteilten Edge-Landschaften scheitern klassische, zentralisierte Pull-Architekturen schnell an instabilen WAN-Verbindungen, NAT-Maskierungen oder flüchtigen Kubernetes-Workloads. Für ein zuverlässiges Monitoring verteilter Edge-Systeme ist deshalb ein Umdenken gefragt. In der Juli-Ausgabe zeigen wir, wie Sie eine moderne Überwachungsarchitektur aufbauen, die lokale Autonomie mit zentraler Korrelation verbindet. Erfahren Sie, wie Prometheus und Grafana als operativer Kern fungieren und wie Technologien wie OpenTelemetry oder eBPF für maximale Transparenz sorgen, ohne die Netze zu überlasten.

Wenn im Edge-Betrieb und in autonomen Systemen buchstäblich jede Millisekunde zählt, rückt ein ehemaliges Nischenprodukt ins Rampenlicht: Echtzeit-Linux. Mit der offiziellen Integration der "Realtime Preemptive"-Funktion (PREEMPT_RT) in den Mainline-Kernel hat sich das Ökosystem massiv verändert. Wir beleuchten im Juli-Heft die am Markt etablierten RT-Distributionen von Red Hat, Canonical, SUSE und Debian sowie den Spezialisten Wind River. Unser Praxis-Check zeigt, wo die feinen Unterschiede bei administrativem Aufwand, Support und Lizenzkosten liegen.

Auch Microsoft positioniert sich mit spezialisierten Varianten seines Ökosystems an der Netzwerkgrenze. Windows IoT Enterprise, Windows Server IoT und SQL Server IoT sind dabei keine völlig eigenständigen Produkte, sondern auf Langlebigkeit und Vorhersagbarkeit getrimmte Appliances. Im neuen Heft erklären wir die technischen Rahmenbedingungen dieser Plattformen: Vom langlebigen LTSC-Betriebsmodell über die restriktive OEM-Lizenzierung bis hin zur Integration lokaler, KI-gestützter Analysefähigkeiten direkt in der Engine des SQL Servers.

Neben den Schwerpunktthemen finden Sie auch zahlreiche weitere spannende Beiträge, etwa zu hochverfügbaren Kubernetes-Clustern auf Raspberry-Pi-Hardware, dem Wechsel von Active Directory zu Entra ID sowie unseren Produkttests zu Zscaler Private Access, Spectro Cloud Palette Edge und den industrietauglichen Panel-PCs von Spectra.

Abonnenten erhalten die Ausgabe 07/2026 bereits am 30. Juni; ab dem 3. Juli liegt das Heft auch am Kiosk aus. Ob Jahresabo, Schnupperabo oder Einzelheft – mit dem IT-Administrator behalten Sie monatlich den Überblick über alle relevanten Themen der System- und Netzwerkadministration. Wer lieber digital liest, kann das Magazin als E-Paper beziehen: inklusive Zugang zum digitalen Heftarchiv, Heft-PDF zum Download, Volltextsuche und aktiven Links – bequem auf dem Rechner oder unterwegs auf mobilen Endgeräten.