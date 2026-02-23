Vorschau März 2026: IT-Automatisierung

Verlässliche Prozesse und Workflows auf Knopfdruck – ob und wie IT-Automatisierung dieses Versprechen halten kann, beleuchtet die März-Ausgabe des IT-Administrator. So zeigen wir unter anderem, wie Sie Windows mit Ansible automatisieren und was OpenTofu in Sachen Infrastructure-as-Code zu bieten hat. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Speicherverwaltung und Automatisierung mit FSRM.

Ansible ist in der Welt der Linux-Automatisierung eine feste Größe. Doch auch auf Windows-Systemen lassen sich diverse Aufgaben mit dem Tool automatisieren, etwa die Installation von Software. Um Windows mit Ansible zu steuern, ist auf Windows SSH zu aktivieren und ein SSH-Schlüssel für einen Nutzer mit Adminrechten zu hinterlegen. Wie das funktioniert und wie sich danach per Ansible Windows-Aufgaben erledigen lassen, zeigt unser Workshop im März-Heft.

Der Terraform-Fork OpenTofu erlaubt auf der anderen Seite Infrastrukturen, via Code automatisiert auszurollen. Wie das in der Praxis mit dem Open-Source-Werkzeug klappt, zeigt unser Workshop anhand eines einfachen Wegs zu einer virtuellen Umgebung mit Proxmox VE. Dazu nutzen wir dreifach verschachtelte virtuellen Maschinen als Grundlage, um Software-defined Networking mit Proxmox, Libvirt und mehr einzurichten.

In vielen Unternehmen wächst derweil der Speicherbedarf auf Dateiservern unkontrolliert. Der File Server Resource Manager (FSRM) in Windows Server bietet Admins wirksame Bordmittel, um Speicherplatz zu überwachen, Daten zu steuern und Regeln durchzusetzen. Unser Artikel im März zeigt praxisnah, wie Sie Quotas sinnvoll einsetzen, Dateitypen kontrollieren, Speicherfresser identifizieren, Dateien klassifizieren und Verwaltungsaufgaben automatisieren.

Abonnenten erhalten die Ausgabe 03/2026 am 26. Februar. Ab dem 27. Februar finden Sie das Heft auch am Kiosk.