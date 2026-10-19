Vorschau November 2026: Daten & KI

Künstliche Intelligenz ist aus dem Arbeitsleben kaum noch wegzudenken, seien es klassische Chatbots oder immer häufiger in IT-Produkte integrierte KIs. Die Herausforderung: Daten einerseits passgenau bereitstellen, andererseits Datenlecks und -verluste vermeiden. Im November beleuchten wir, wie Sie beides unter einen Hut bekommen. So zeigen wir etwa, wie Sie LLMs datenschutzfreundlich selbst betreiben und KI im IT-Management richtig nutzen.

Explodierende Token-Kosten und undichte Cloudsilos bedrohen Budget und Datensicherheit. Wer vertrauliche Unternehmensdaten unachtsam an US-Hyperscaler schickt, riskiert teure Compliance-Verstöße und verbrennt jeden Monat Tausende Euro. Dabei ermöglichen kompakte Sprachmodelle den Betrieb auf kleinen Hardwaresetups und erlauben die vollen Kontrolle. Mit Ollama, Open Notebook und n8n gelingt eine leistungsfähige KI-Infrastruktur lokal, wie unser Workshop im November zeigt.

Im eigenen Rechenzentrum zu laufen, macht ein Sprachmodell allerdings noch nicht nützlich – erst der Anschluss an CMS, ERP und Co. entscheidet, ob aus der Technologiespielerei ein Werkzeug für den Arbeitsalltag wird. Gemma 4 bringt dafür das nötige Rüstzeug mit: Funktionsaufrufe, konfigurierbares Nachdenken und ein Kontextfenster von bis zu 256K Token. Wie die Anbindung an ein CMS und an ERPNext funktioniert und warum der schreibende Zugriff auf das ERP beim Menschen bleibt, erfahren Sie in der November-Ausgabe.

IT-Infrastrukturen haben derweil eine Komplexität erreicht, die die Grenzen menschlicher Kognition und manueller Administrationsprozesse überschreitet. Tausende miteinander verknüpfter Microservices, hybride Cloudumgebungen, dynamische Netzwerktopologien und hochgradig verschachtelte Verzeichnisdienste bilden überaus komplexe Systeme. Diese lassen sich nicht mehr rein deterministisch steuern – Admins müssen sie kontinuierlich beobachten, interpretieren und adaptiv regeln. Wir betrachten deshalb, welche Rolle dabei KI einnimmt.

Neben den Schwerpunktbeiträgen finden Sie auch Artikel zum Kubernetes-Monitoring sowie der Container-Automatisierung mithilfe von Python. OpenTelemetry zeigt zudem, was es als Standard für Traces, Metriken und Logs zu bieten hat.

Abonnenten erhalten die Ausgabe 11/2026 bereits am 29. Oktober; ab dem 30. Oktober liegt das Heft auch am Kiosk aus. Ob Jahresabo, Schnupperabo oder Einzelheft – mit dem IT-Administrator behalten Sie monatlich den Überblick über alle relevanten Themen der System- und Netzwerkadministration. Wer lieber digital liest, kann das Magazin als E-Paper beziehen: inklusive Zugang zum digitalen Heftarchiv, Heft-PDF zum Download, Volltextsuche und aktiven Links – bequem auf dem Rechner oder unterwegs auf mobilen Endgeräten.