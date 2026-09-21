Vorschau Oktober 2026: Datensicherheit

Als hätten Admins mit ausfallender Hardware, zickenden Updates und hilfesuchenden Usern nicht genug zu tun, lassen Angreifer sich quasi täglich neue Wege einfallen, um an die Kronjuwelen jedes Unternehmens zu gelangen: Daten. Im Oktober-Heft zeigen wir deshalb, wie Sie gezielt für mehr Sicherheit sorgen – ob im Active Directory, in Kubernetes, in Multiclouds oder in Sachen Supply-Chain-Angriffe.

NTLM-Relay und Kerberoasting stehen seit Jahren auf der Agenda von Angreifern. Beide Techniken nutzen keine exotische Lücke, sondern die Art, wie Windows seine Anmeldung organisiert. Mit der Security Baseline für Windows Server 2025 in der Version 2602 und einer Reihe geänderter Standardwerte zieht Microsoft die Schrauben spürbar an. Wir zeigen im Oktober, welche Einstellung gegen welchen Angriff wirkt, was sie an Kompatibilität kostet und wie Sie den Härtungsstand prüfbar machen.

Auf der virtuellen Seite wachsen derweil Kubernetes-Cluster schnell – und mit ihnen die Anforderungen an Sicherheit, Governance und Automatisierung. Manuelle Reviews von Manifesten oder nachgelagerte Kontrollen reichen dabei längst nicht mehr aus, um Fehlkonfigurationen, Policy-Verstöße oder Sicherheitsrisiken zuverlässig zu verhindern. Kyverno setzt genau an dieser Stelle an und bringt Policy-as-Code direkt in den Kubernetes-Alltag, wie Sie im Oktober-Heft lesen.

Mulitclouds auf der anderen Seite dienen dazu, zusätzliche Redundanzen zu schaffen oder sich die besten Clouddienste auf dem Markt zu sichern. Sie entstehen aber auch durch den Zukauf eines Unternehmens. Identity and Access Management ist dabei nicht nur das zentrale Werkzeug, um cloudübergreifende Sicherheit zu gewährleisten. Es bildet auch den Kleber, der die verschiedenen Cloudservices miteinander verbindet. Admins müssen dabei menschliche Nutzer und Maschinenidentitäten sowie die Protokolle und die Synchronisation berücksichtigen, wie wir in der Oktober-Ausgabe zeigen.

Neben den Schwerpunktthemen finden Sie auch Beiträge zu den Coreutils for Windows, den Proxmox Datacenter Manager und die Integration von Linux-Rechner in Active-Directory-Umgebungen mit Himmelblau.

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