Wasserdichte Tastatur für unterwegs

Staub, Regen, Kaffee: Im Außendienst oder in rauer Industrieumgebung übersteht so manche Standardtastatur nicht mal die erste Schicht. LogiLink schickt daher eine Silikon-Rolltastatur ins Rennen, die sich einfach abwaschen lässt.

Für den Einsatz außerhalb klimatisierter Büros taugt klassisches Computerzubehör nur bedingt, Wind, Feuchtigkeit und Schmutz setzen empfindlicher Elektronik schnell zu. Die Rolltastatur von LogiLink besteht komplett aus flexiblem Silikon und ist gegen Staub, Schmutz und Wasser abgedichtet. Das weiche Material lässt sich zusammenrollen und findet so auch in der kleinsten Arbeitstasche noch Platz, ein echter Vorteil für alle, die viel unterwegs sind oder wechselnde Arbeitsplätze nutzen.

Beim Layout müssen Anwender keine Kompromisse eingehen: Die Tastatur bringt ein deutsches Standardlayout mit 109 Tasten mit und verbindet sich per USB-A per Plug-and-Play, ganz ohne Treiberinstallation. Wer noch ältere Systeme im Einsatz hat, greift zum mitgelieferten Adapter von USB auf PS/2 und bleibt so auch mit Legacy-Hardware kompatibel. Die Soft-Touch-Tasten aus Silikagel dämpfen den Anschlag spürbar, was in Großraumbüros oder Meetingräumen für weniger Tippgeräusche sorgt. Mit ihren 265 Gramm bei einer Größe von 49,2 mal 13,9 Zentimetern reiht sich die Tastatur zudem angenehm leicht ins Reisegepäck ein.

Praktisch für den Alltag: Läuft eine Kaffeetasse über die Tastatur oder sammelt sich Staub in den Ritzen, reicht ein feuchter Schwamm mit etwas Spülmittel zur Reinigung, ganz ohne Schrauben lösen oder Tasten aushebeln. Betrieben wird das Gadget über die USB-Schnittstelle mit 5 Volt Gleichspannung bei maximal 250 Milliampere, ein separates Netzteil entfällt also. Mit einer Kabellänge von 1,4 Metern bleibt genug Spielraum für unterschiedliche Arbeitsplatzsituationen, unterstützt wird aktuell allerdings ausschließlich Windows.