Wenn die Kaffeemaschine das WLAN lahmlegt

Dass vernetzte Geräte gelegentlich für Ärger sorgen, ist bekannt. Doch eine smarte Kaffeemaschine hat es nun besonders weit getrieben: Laut Netzwerkmonitoring verursachte sie innerhalb von gut zehn Tagen rund ein TByte Datenverkehr und lastete damit einen WLAN-Access-Point aus. Der ungewöhnliche Fall zeigt, warum Administratoren auch vermeintlich harmlose IoT-Geräte im Blick behalten sollten.

Eigentlich soll die Keurig K-Supreme SMART vor allem eines tun: Kaffee kochen. Doch bei einem Exemplar des WLAN-fähigen Geräts lief offenbar etwas gründlich schief. Ein IT-Fachmann, der das Heimnetzwerk seiner Eltern betreut, entdeckte in der Verwaltungsoberfläche von Ubiquitis UniFi-System außergewöhnlich hohe Übertragungswerte. Demnach waren der Kaffeemaschine innerhalb von zehn Tagen und neun Stunden rund 1008 GByte an ausgehendem sowie knapp 10 GByte an eingehendem Datenverkehr zugeordnet. Über den Vorfall berichtet das Portal Cybernews unter Berufung auf Beiträge des Betroffenen auf X.

Nach dessen Angaben lastete die Kaffeemaschine einen WLAN-Access-Point vollständig aus. Ohne weitere Access-Points, die einen Teil der Netzwerklast übernehmen konnten, hätte dies womöglich zu einem Ausfall geführt.

Allerdings bedeutet der angezeigte Datenverkehr nicht, dass die Maschine tatsächlich ein TByte an einen Server im Internet übertragen hätte. Der Betroffene stellte später klar, dass der überwiegende Teil des Verkehrs das lokale Netzwerk gar nicht verlassen habe. Welche Daten die Kaffeemaschine übertrug und an welche Ziele sie gerichtet waren, ist bislang ungeklärt. Auch die Genauigkeit der im UniFi-Dashboard angezeigten Datenmengen wurde nicht unabhängig überprüft.

Softwarefehler statt Cyberangriff?

Als mögliche Ursache vermutet der IT-Fachmann einen Fehler im Netzwerkstack des Geräts. Nach einem Neustart und der erneuten Einbindung in ein separates VLAN trat das ungewöhnliche Verhalten zunächst nicht mehr auf. Eine genauere Analyse der übertragenen Pakete fand jedoch nicht statt. Ob tatsächlich ein Firmwarefehler vorlag oder andere Faktoren eine Rolle spielten, bleibt damit offen. Konkrete Hinweise auf einen gezielten Angriff oder einen massenhaften Datenabfluss gibt es bislang nicht.

Der Fall veranschaulicht ein grundsätzliches Problem vernetzter Alltagsgeräte: Auch unscheinbare IoT-Komponenten können erhebliche Auswirkungen auf die Netzwerkverfügbarkeit haben. Für Administratoren empfiehlt es sich deshalb, solche Geräte in getrennten Netzsegmenten zu betreiben, ihre Kommunikation auf notwendige Verbindungen zu beschränken und ungewöhnliche Datenmengen im Monitoring zu erfassen. Denn selbst eine Kaffeemaschine kann im Netzwerk unerwartet viel Betrieb machen.