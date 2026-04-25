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Dateidownloads per wget steuern
Dateien von Servern herunterladen oder wiederkehrende Abrufe automatisieren: Bei vielen Administratoren kommen hier Browser oder Spezialtools zum Einsatz. Dabei bringt die Kommandozeile mit wget ein Werkzeug mit, das Downloads skriptfähig und reproduzierbar macht. Richtig eingesetzt, lassen sich damit typische Routineaufgaben im Alltag deutlich effizienter erledigen und direkt in bestehende Skripte und Abläufe integrieren.
Mit dem Kommandozeilenwerkzeug wget laden Sie – vor allem in Linux- und Unix-Umgebungen – Dateien direkt per HTTP, HTTPS oder FTP herunter, ohne dass ein Browser oder zusätzlicher Client erforderlich ist. Ein einfacher Aufruf wie
wget https://example.com/datei.zip startet den Download unmittelbar und speichert die Datei im aktuellen Verzeichnis. Da wget nicht interaktiv arbeitet, lässt sich das Tool problemlos in Skripte einbinden und für wiederkehrende Aufgaben nutzen.
Für die Praxis bieten sich einige Optionen an: Mit
-c setzen Sie abgebrochene Downloads fort, während
-N nur Dateien lädt, die auf dem Server neuer sind als lokal vorhandene. Über
-w definieren Sie Wartezeiten zwischen mehreren Abrufen, etwa um Server nicht zu überlasten. Darüber hinaus kann wget mit
-r komplette Verzeichnisstrukturen rekursiv herunterladen oder regelmäßig über Cronjobs ausführen. So lassen sich typische Downloadprozesse automatisieren und konsistent in bestehende Abläufe integrieren. Dabei sollten Sie jedoch beachten, dass rekursive Downloads schnell große Datenmengen erzeugen können und entsprechende Einschränkungen sinnvoll sind.