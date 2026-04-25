Dateidownloads per wget steuern

Dateien von Servern herunterladen oder wiederkehrende Abrufe automatisieren: Bei vielen Administratoren kommen hier Browser oder Spezialtools zum Einsatz. Dabei bringt die Kommandozeile mit wget ein Werkzeug mit, das Downloads skriptfähig und reproduzierbar macht. Richtig eingesetzt, lassen sich damit typische Routineaufgaben im Alltag deutlich effizienter erledigen und direkt in bestehende Skripte und Abläufe integrieren.

Mit dem Kommandozeilenwerkzeug wget laden Sie – vor allem in Linux- und Unix-Umgebungen – Dateien direkt per HTTP, HTTPS oder FTP herunter, ohne dass ein Browser oder zusätzlicher Client erforderlich ist. Ein einfacher Aufruf wie wget https://example.com/datei.zip startet den Download unmittelbar und speichert die Datei im aktuellen Verzeichnis. Da wget nicht interaktiv arbeitet, lässt sich das Tool problemlos in Skripte einbinden und für wiederkehrende Aufgaben nutzen.