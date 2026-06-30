WhatsApp: Name statt Nummer

Wer künftig auf WhatsApp chatten will, muss seine Telefonnummer nicht mehr preisgeben, ein Benutzername soll reichen. Schon jetzt lässt sich der Wunschname sichern, bevor die Funktion in einigen Monaten offiziell startet.

WhatsApp will künftig auf Benutzernamen statt ausschließlich auf Telefonnummern setzen und öffnet dafür schon vorab die Reservierung. Wie der Mutterkonzern Meta in einem Blogbeitrag mitteilt, können Nutzer ab dieser Woche einen Wunschnamen sichern, der später im Jahr aktiv geschaltet wird. Bei mehr als drei Milliarden Menschen, die den Messenger weltweit nutzen, rechnet das Unternehmen mit zahlreichen Namensüberschneidungen und rät deshalb zu früher Reservierung.

Hintergrund der Neuerung ist der Wunsch vieler Nutzer, auch ohne Preisgabe der eigenen Telefonnummer chatten zu können. Gerade bei neuen Kontakten – etwa Nachbarn, Kollegen oder Mitgliedern eines Eltern-Gruppenchats – wirkt die Weitergabe der Nummer oft wie eine zu persönliche Hürde. Mit dem neuen System soll künftig ein selbst gewählter Benutzername genügen, um Kontakt aufzunehmen, ganz ohne dass die Telefonnummer sichtbar wird. Wer Unterstützung bei der Namenswahl braucht, kann laut WhatsApp einen hauseigenen Generator nutzen, der individuelle Vorschläge liefert.

Einheitlicher Username für Unternehmen

Auch für Unternehmen und Organisationen plant WhatsApp eine Erleichterung: Sie sollen ihren bereits bestehenden Instagram- oder Facebook-Benutzernamen für den Messenger übernehmen können, um eine einheitliche Onlinepräsenz zu wahren. Damit reagiert das Unternehmen auf den Wunsch vieler gewerblicher Nutzerinnen, über verschiedene Plattformen hinweg wiedererkennbar zu bleiben.

Beim Datenschutz betont WhatsApp, dass es kein öffentliches Verzeichnis der Benutzernamen geben soll. Wer eine andere Person zum ersten Mal kontaktieren möchte, muss demnach deren exakten Namen kennen, da es keine Vorschlagsfunktion gibt. Zusätzlich kündigt das Unternehmen einen optionalen Benutzernamenschlüssel an, mit dem sich noch genauer steuern lässt, wer überhaupt Kontakt aufnehmen darf. Sobald die Funktion aktiv ist und Nutzer ihren Namen freigeschaltet haben, soll die Telefonnummer bei der ersten Nachricht an Unbekannte nicht mehr angezeigt werden.

Wer schon jetzt einen Namen sichern möchte, findet die Option laut WhatsApp in der aktuellsten App-Version unter Einstellungen, Konto und Benutzername. Die eigentliche Einführung der Funktion soll dann in den kommenden Monaten schrittweise erfolgen, abhängig vom jeweiligen Land. Über die konkrete Verfügbarkeit will das Unternehmen die Nutzer direkt in der App informieren.