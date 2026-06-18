Neuer WhatsApp-Kanal für Admins

IT-Wissen direkt in den Chat: Das Fachmagazin IT-Administrator erweitert seine Social-Media-Präsenz und startet einen eigenen WhatsApp-Kanal. Admins und IT-Profis erhalten aktuelle IT-News, Hintergrundberichte und Security-Tipps ab sofort ungefiltert, chronologisch und blitzschnell direkt auf ihr Smartphone.

Die Redaktion des IT-Administrator baut ihre Social-Media-Präsenz weiter aus: Ab sofort können Sie dem Fachmagazin auch über einen eigenen WhatsApp-Kanal folgen. Für Admins und IT-Profis bedeutet das einen noch schnelleren und komfortableren Zugriff auf aktuelle IT-Themen – ganz ohne auf bewährte Kanäle wie Newsletter, Social Media oder die Website verzichten zu müssen.

Der Clou an WhatsApp-Kanälen liegt in ihrer Funktionsweise: Anders als bei Plattformen wie Instagram oder LinkedIn entscheidet kein Algorithmus darüber, was Sie zu sehen bekommen. Wer den Kanal abonniert, erhält alle Nachrichten chronologisch und direkt. Keine Plattform sortiert vor oder priorisiert. Für die Community bedeutet das einen echten Insider-Draht zur Redaktion: schnell, unkompliziert und ohne Streuverlust.

Auch inhaltlich liefert der Kanal das gewohnte Vollprogramm des Magazins. Die Redaktion bereitet alle Themen kompakt und verständlich für den IT-Alltag auf. Abonnenten erwarten topaktuelle Branchen-News, praxisnahe Hintergrundberichte, wertvolle Security-Tipps und geballtes Expertenwissen. So behalten Sie technologische Entwicklungen und akute Sicherheitsrisiken im stressigen Admin-Job stets mühelos im Blick.

Wer keine wichtigen Updates mehr verpassen möchte, abonniert jetzt den IT-Administrator WhatsApp-Kanal. Die Anmeldung ist kostenlos und in wenigen Sekunden erledigt. Wie bei allen Channel-Formaten können Sie den Kanal zudem jederzeit wieder verlassen – ein Ausprobieren lohnt sich also auf jeden Fall.