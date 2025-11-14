Lesezeitweniger als
1 Minute
Hosting-Details auf Knopfdruck
Bevor Sie einer unbekannten Webseite Ihr Vertrauen schenken oder sie regelmäßig nutzen, lohnt sich ein Blick hinter die Kulissen. Das kostenfreie Onlinetool "WhoIsHostingThis" liefert mit wenigen Klicks einige Hintergrundinformationen. Nach Eingabe der gewünschten URL analysiert der Dienst das Ziel und gibt zudem eine Vorschau der Startseite aus.
Das Ergebnis von WhoIsHostingThis umfasst Details zum Hosting-Provider, Standort, der zugehörigen IP-Adresse und den Nameservern. Zudem führt ein direkter Link zum Whois-Eintrag. Ein automatisch erzeugter Screenshot – leicht verfremdet durch einen Milchglas-Effekt – gibt zusätzlich einen optischen Eindruck der Seite und erleichtert die spätere Wiedererkennung.