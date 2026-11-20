Fünf Minuten, ein USB-Stick und die Bedienungshilfen von Windows: Mehr braucht es laut einem Sicherheitsforscher nicht, um ein vollständig verschlüsseltes Windows-11-System zu übernehmen. Schuld ist offenbar ein Detail, das bei einem Redesign schlicht vergessen wurde.

Ein Sicherheitsforscher, der unter dem Namen MSNightmare auftritt, hat auf GitHub eine bislang ungepatchte Schwachstelle in Windows veröffentlicht. Das Projekt trägt den Namen “FastUnlock” und beschreibt einen 0day im Windows-Bildschirmleser Narrator, über den sich der Sperrbildschirm und die Laufwerksverschlüsselung BitLocker aushebeln lassen.

Laut Beschreibung erlaubt eine erfolgreiche Ausnutzung, Code im Kontext des Sperrbildschirm-Kontos “WsiAccount” auszuführen. Der Forscher gibt an, von der Entdeckung bis zum Zugriff auf eine vollständig verschlüsselte Maschine mit Windows 11 26H2 und November-Patch nur rund fünf Minuten gebraucht zu haben. Das Verhalten sei auf jeder getesteten Maschine “extrem konsistent” reproduzierbar gewesen.

Als Ursache nennt der Forscher die Überarbeitung der Narrator-Oberfläche. Microsoft habe beim neuen Design offenbar vergessen sicherzustellen, dass die neue UI im Kontext eines Sperrbildschirm-Nutzers gar nicht erst startet. Interessant dabei: Eine ältere Schutzvorkehrung ist weiterhin vorhanden. Der alte Code verhindert das Öffnen des Fensters nach wie vor, wenn Narrator als SYSTEM läuft – der neue Sonderfall des Sperrbildschirm-Kontos fällt durch dieses Raster.

Vom Sperrbildschirm zum Code

Angestoßen wird der Ablauf über die Funktion “I forgot my PIN” am Anmeldebildschirm. Sobald das Fenster zum Zurücksetzen des Microsoft-Kontos erscheint, lässt sich über die Bedienungshilfen der Narrator aktivieren, der den Fokus auf ein unsichtbares, im Hintergrund liegendes Fenster legt.

Von dort führt die Tastaturnavigation des Bildschirmlesers weiter in ein Einstellungsfenster. Über mehrere mögliche Pfade – der Forscher demonstriert einen Weg über AutoPlay und den Dateimanager – landet man schließlich im Explorer. Eine auf einem USB-Stick hinterlegte Binärdatei werde dann im Kontext von “WsiAccount” ausgeführt.

Den vollständigen Code-Execution-Teil zeigt das beigefügte Demo-Video nach eigenen Angaben nicht, da dem Forscher ein USB-Stick fehlte. Er sei sich des Ausgangs nach wiederholten Tests aber sicher.

Voraussetzungen und Einordnung

Der Angriff ist kein Fernzugriff. Er setzt physischen Zugang zur Maschine voraus sowie mindestens ein lokales Konto, das mit einem Online-Konto verknüpft ist. Damit bricht die Lücke allerdings ein zentrales Versprechen: dass ein korrekt gesichertes BitLocker-System selbst bei physischem Zugriff geschützt bleibt.

Neu ist die Angriffsklasse nicht. Sperrbildschirm-Umgehungen über Barrierefreiheitsfunktionen tauchen seit Jahren immer wieder auf, von CVE-2020-1398 bis zu den jüngeren BitLocker-Bypässen des Jahres 2026. Der Forscher verweist selbst auf frühere Funde wie ZDI-21-1053, hebt diesen Fall aber als besonders bequem nutzbar hervor und spricht von “totaler Fahrlässigkeit” seitens Microsoft.

Zu einer CVE-Nummer, einer Stellungnahme von Microsoft oder einem Patch macht die Veröffentlichung bislang keine Angaben. Ob ältere Systeme wie Windows 10 betroffen sind, ließ der Forscher offen – getestet hat er es nicht. Bis zu einer Korrektur rät er dazu, verwundbare Geräte nicht unbeaufsichtigt zu lassen.