Domänen-Trust weg nach Windows-Update

Ein Sicherheitsupdate für Windows 11 sorgt bei Firmenkunden für Ärger: Nach der Installation von KB5124008 verlieren domänengebundene Rechner offenbar ihre Vertrauensstellung zum Active Directory, Nutzer kommen nicht mehr rein. Ein IT-Administrator hat das Problem im Microsoft-Forum dokumentiert und mittlerweile auch einen Workaround gefunden.

Ein IT-Administrator hat in einem Microsoft-Community-Forum ein reproduzierbares Problem mit dem Update KB5124008 (Build 26200.9445) für Windows 11 25H2 gemeldet. Der Nutzer Alex Turner beschreibt, dass domänengebundene Arbeitsplatzrechner nach der Installation ihre sogenannte Secure Channel, also die Vertrauensbeziehung zum Active Directory, verlieren.

Betroffene Geräte lassen sich anschließend nicht mehr interaktiv anmelden, obwohl die Zugangsdaten korrekt sind. Laut dem Bericht ließ sich der Fehler auf sechs Rechnern zuverlässig nachstellen, weshalb der Administrator den unternehmensweiten Rollout des Patches vorerst gestoppt hat.

Nutzername oder Kennwort angeblich falsch

Die Windows-Anmeldung bricht mit der Meldung ab, Benutzername oder Kennwort seien falsch, obwohl zwischengespeicherte Zugangsdaten offline weiterhin funktionieren. Das Diagnosetool "Test-ComputerSecureChannel" liefert in diesen Fällen den Wert "False", und der Befehl "nltest" meldet den Fehlercode ERROR_NO_TRUST_LSA_SECRET.

Auf den beiden betroffenen Domänencontrollern unter Windows Server 2019 taucht parallel das Ereignis 4625 im Sicherheitsprotokoll auf. Es betrifft das Computerkonto selbst und weist auf einen gescheiterten NTLM-Logon hin – während netzwerkbasierte Anmeldungen mit denselben Zugangsdaten weiterhin klappen.

Der Administrator hat gängige Fehlerquellen systematisch ausgeschlossen. Doppelte Sicherheits-IDs, das bekannte Problem mit der Kennwortrotation bei Server-2025-Domänencontrollern, DNS-Störungen, Replikationsfehler, Zeitabweichungen und Kontosperrungen kamen laut seinen Tests alle nicht als Ursache infrage.

Um den defekten Vertrauenskanal zu beheben, reichten Standardmaßnahmen wie das Zurücksetzen des Computerkennworts nicht aus. Erst ein vollständiges Verlassen und erneutes Beitreten zur Domäne stellte die Funktion wieder her. Sobald das Update erneut installiert wurde, trat der Fehler laut Bericht zuverlässig wieder auf. Diese klare Reproduzierbarkeit deutete früh darauf hin, dass eine Funktion des Updates selbst und nicht ein Konfigurationsfehler im Netzwerk die Ursache sein musste.

Machine Identity Isolation ist schuld

Mit Unterstützung anderer Forumsnutzer identifizierte der Administrator schließlich eine Funktion namens "Machine Identity Isolation" als Auslöser. Diese war im sogenannten Enforcement-Modus aktiv und blockierte offenbar die Aushandlung des sicheren Kanals zum Domänencontroller.

Als Abhilfe schaltete das Team die Funktion sowohl per Gruppenrichtlinie als auch über die Intune-Sicherheitsbaseline auf "deaktiviert". Weil die Gruppenrichtlinie den Wert auf den Geräten offenbar nicht zuverlässig setzte, musste der entsprechende Registrierungsschlüssel zusätzlich manuell erzwungen werden.

Der Administrator kündigte an, die Funktion nach den Oktober-Patches erneut testweise zu aktivieren, um zu prüfen, ob Microsoft das zugrunde liegende Problem bis dahin behoben hat. Eine offizielle Stellungnahme oder ein Hotfix von Microsoft zu dem Vorfall lag zum Zeitpunkt der Meldung nicht vor.