Maulkorb für Windows

Gerade professionelle Anwender achten verstärkt auf den Datenschutz und möchten genau wissen, welche Informationen ihr Windows-System überträgt. Das kostenlose Tool ShutUp10++ bietet hierfür eine einfache Möglichkeit zur Kontrolle und Feinjustierung der Hintergrundaktivitäten von Windows.

Mit der Software legen Sie selbst fest, welche Systemfunktionen aktiv bleiben dürfen – und welche Datenübertragungen an Microsoft unterbunden werden sollen. Die Anwendung punktet dabei mit einer übersichtlichen Oberfläche und läuft ohne Installation direkt nach dem Download. Zudem wird keine zusätzliche Bloatware mitgeliefert.

Ebenfalls praktisch: Mit O&O ShutUp10++ lässt sich unter anderem der Windows Copilot+ Recall entfernen. Auch Standortdienste können individuell geregelt werden. Darüber hinaus erlaubt das Tool das Deaktivieren der gesamten Telemetrie in Microsoft Office sowie der Weitergabe von Nutzungs- und Diagnosedaten.