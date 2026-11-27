Ein Sicherheitsupdate aus dem November lässt einige Server mit Windows Server 2025 abstürzen, sobald eine IPv6-Route abläuft. Microsoft liefert jetzt eine Korrektur, die ohne Neustart greift.

Microsoft hat am 25. November 2026 ein außerplanmäßiges Hotpatch-Update für Windows Server 2025 veröffentlicht. Das Out-of-Band-Update KB5138318 behebt einen Fehler, durch den einige Server unerwartet abstürzen. Ausgelöst wurde das Problem durch das reguläre Sicherheits-Hotpatch-Update KB5131077 vom November. Nach dessen Installation kann auf bestimmten Systemen der Stoppfehler 0x139 auftreten, der als KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE bekannt ist.

Absturz beim Ablauf von IPv6-Routen

Laut Microsoft trifft es nur eine begrenzte Zahl von Servern. Der Fehler zeigt sich auf Maschinen, auf denen Router Advertisement (RA) aktiviert ist und die zeitgebundene IPv6-Routen empfangen. Sobald der Timer einer solchen Route abläuft, kann der Server mit dem Bluescreen stoppen. Router Advertisements gehören zum Grundgerüst von IPv6: Router teilen darüber Netzwerkpräfixe und Routen mit, die häufig nur für eine festgelegte Zeit gültig sind. Wer IPv6 mit dynamischer Konfiguration nutzt, sollte deshalb prüfen, ob die eigenen Server betroffen sein könnten.

Installation ohne Neustart

KB5138318 hebt das Betriebssystem auf Build 26100.33732 an. Es handelt sich um ein kumulatives Update ohne Sicherheitskorrekturen. Es richtet sich an Systeme mit Windows Server 2025, die für Hotpatch-Updates registriert sind, und Windows Update lädt und installiert es automatisch. Wie bei Hotpatches üblich greift die Korrektur, ohne dass der Server neu starten muss. Wer Updates lieber selbst verteilt, findet das Paket auch im Microsoft Update-Katalog und in den Windows Server Update Services (WSUS).

Voraussetzungen und Wartungsstapel

Vor der Installation muss das Baseline-Update KB5126646 auf dem System sein. Außerdem ist ein Servicing Stack Update (SSU) ab Version 26100.33634 nötig. Die installierte Version lässt sich über eine Eingabeaufforderung mit erhöhten Rechten mit dem Befehl DISM /Online /Get-Packages | findstr /i "ServicingStack" abfragen.

Das aktuelle Wartungsstapelupdate KB5131079 (Version 26100.33822) liefert Microsoft gleich mit dem Hotpatch aus. Es soll das Einspielen von Updates zuverlässiger machen. Auf Servern, die schon frühere Updates haben, lädt Windows nur die neuen Bestandteile herunter. Bekannte Probleme mit KB5138318 meldet Microsoft derzeit nicht.