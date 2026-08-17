Windows Server 2025 per OSConfig härten

Windows Server 2025 können Sie mit OSConfig anhand rollenbasierter Sicherheitsbaselines härten. Das PowerShell-Modul wendet vordefinierte Einstellungen für Domain Controller, Memberserver oder Workgroup-Systeme an, prüft deren Zustand und schützt die Konfiguration anschließend vor Drift. So müssen Sie nicht Hunderte Einzelparameter manuell pflegen.

Für den Einstieg öffnen Sie eine PowerShell mit erhöhten Rechten und installieren zunächst das Modul Microsoft.OSConfig:

Install-Module -Name Microsoft.OSConfig -Scope AllUsers -Force

Anschließend wählen Sie die zur Serverrolle passende Baseline. Für einen domänengebundenen Memberserver setzen Sie beispielsweise:

Set-OSConfigDesiredConfiguration -Scenario SecurityBaseline/WindowsServer/2025/MemberServer -Default

Den gewünschten Konfigurationszustand prüfen Sie anschließend mit:

Get-OSConfigDesiredConfiguration -Scenario SecurityBaseline/WindowsServer/2025/MemberServer

Für Domaincontroller und Workgroup-Systeme stehen entsprechende Szenarien bereit. OSConfig kann angewendete Vorgaben außerdem wieder entfernen und liefert Compliance-Informationen zum aktuellen Zustand.

Die Baselines greifen an mehreren Stellen in die Serverkonfiguration ein. Microsoft nennt unter anderem eine standardmäßig aktivierte Windows-Firewall mit restriktiver Behandlung eingehender Verbindungen, mindestens SMB 3.0 sowie Einschränkungen bestimmter RDP-Funktionen. Wichtig für bestehende Umgebungen: Setzen Sie dieselben Parameter parallel über Gruppenrichtlinien, andere Managementwerkzeuge und OSConfig, können sich die Vorgaben widersprechen. Da OSConfig Drift erkennt und den gewünschten Zustand wiederherstellt, sollten Sie konkurrierende Konfigurationsquellen vermeiden.

Neben der eigentlichen Windows-Server-Baseline stellt OSConfig weitere Szenarien für Microsoft Defender Antivirus, Windows LAPS und Secured-core bereit. Auch App Control for Business lässt sich darüber verwalten. Damit können Sie nicht vertrauenswürdigen Code zunächst im Audit-Modus protokollieren und später im Enforcement-Modus blockieren. Die beschriebenen OSConfig-Szenarien stehen ausschließlich unter Windows Server 2025 zur Verfügung.