Systemdatenträger ohne Neuinstallation auf GPT umstellen

Ältere Windows-Installationen nutzen mitunter noch den MBR-Partitionsstil, obwohl die Hardware längst UEFI unterstützt. Für den Wechsel auf GPT ist nicht zwingend eine Neuinstallation nötig: Mit dem Windows-Bordmittel MBR2GPT lassen sich geeignete Systemdatenträger prüfen und anschließend konvertieren, ohne vorhandene Daten zu löschen. Voraussetzung ist allerdings ein UEFI-fähiges System.

MBR2GPT ist in aktuell unterstützten Versionen von Windows 10 und Windows 11 enthalten und liegt im Verzeichnis "Windows\System32". Das Werkzeug konvertiert MBR-formatierte Systemdatenträger in das GPT-Format, ohne vorhandene Daten zu löschen. Für reine Datenlaufwerke ist es nicht vorgesehen. Vor der Umstellung empfiehlt sich dennoch ein aktuelles Backup.

Zunächst gilt es, die Nummer des gewünschten Systemdatenträgers zu ermitteln, etwa mit "diskpart". Anschließend lässt sich in einer Eingabeaufforderung mit administrativen Rechten prüfen, ob das Laufwerk die Voraussetzungen für eine Konvertierung erfüllt:

mbr2gpt /disk:0 /validate /allowFullOS

Die Option "/allowFullOS" erlaubt die Ausführung im laufenden Windows. Ohne diesen Schalter ist das Werkzeug für Windows PE vorgesehen. MBR2GPT prüft unter anderem, ob der Datenträger MBR verwendet, höchstens drei primäre Partitionen enthält, keine erweiterten oder logischen Partitionen vorhanden sind und die Boot-Konfiguration passt. Schlägt eine der Prüfungen fehl, nimmt das Tool keine Konvertierung vor. War die Prüfung erfolgreich, startet der folgende Befehl die eigentliche Umstellung:

mbr2gpt /disk:0 /convert /allowFullOS

Nach erfolgreicher Konvertierung müssen Sie die Firmware anschließend auf UEFI-Boot umstellen. Andernfalls kann Windows nicht vom nun GPT-formatierten Systemdatenträger starten. Vor dem gesamten Vorgang sollten Sie daher prüfen, ob das betreffende Gerät UEFI unterstützt.